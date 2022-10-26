前女偶像自爆3年半「連睡20砲友」　嬌讚：表演前壞壞最舒壓

▲胡桃空自爆在團期間曾經與超過20名男子維持肉體關係。（圖／推特／@kurumisora2）



記者王佩翊／編譯

日本地下女子偶像團體「假面女子」前團員胡桃空（胡桃そら）在20日公開的深夜節目中自爆，在擔任偶像的3年半內，曾經和20名男子約砲過，對象涵蓋YouTuber、男公關、外國人等，而與每個人相約的頻率也不相同。她直言，當時工作壓力太大，1個月只有1、2天休假，因此靠這種方式紓壓，有時也會在表演前約砲友發生性行為。

根據《體育報知》報導，現年25歲的前女子偶像胡桃空曾是地下團體「假面女子」的成員之一，不過在新冠疫情爆發前就已退團。她日前在節目上自爆，在團的3年半內，她因為工作壓力過大，與至少20名男性成為砲友關係。

胡桃空表示，地下偶像的工作非常忙碌，1年要舉辦超過1000場表演，而她忙到每個月只能放1、2天假。她指出，當時每天忙得喘不過氣，壓力和疲憊的感覺不斷累積，因此想做一些「非現實」的事，於是她開始與各式各樣的男人保持肉體關係，成為砲友。

▲胡桃空2020年因個人原因退團。（圖／推特／@kurumisora2）

胡桃空的砲友從YouTuber、男公關、創作人、舞台劇演員、前男友、朋友到外國人都有，而見面的頻率也不盡相同。她稱，「有2年約1次的人，也有半年約1次的，或是1個月約1次、1週約1次，完全取決於我當時的心情跟感覺。」

她直言，當初對這些男性完全沒有「戀愛的感覺」，也沒有因為發生肉體關係就會喜歡上其中任何一個人，且男方如果太過積極，她也會直接切斷關係。胡桃空更自爆，自己經常在澀谷搭訕帥哥，只要不是太胖的人都可以成為口袋名單。而她也曾經在表演前與砲友相約壞壞，甚至帶砲友到現場觀賞表演。