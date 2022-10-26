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美日韓同意合作「確保台灣自衛」　北韓若核試將祭空前回應

▲▼ 美日韓外交次長會議26日於日本東京舉行。（圖／路透）

▲ 美日韓外交次長會議26日於日本東京舉行，3人在會前合影。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美日韓外交次長級會談26日在日本登場，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）表示，華府同意與日韓合作，確保台灣自衛能力。3國同時警告北韓，一旦進行第7次核試驗，將面臨前所未有的強硬措施。

根據《韓聯社》，雪蔓與日本外務事務次官森健良、南韓外交部第一次官趙賢東26日於日本外務省飯倉別館舉行會談，會後共同記者會上被問及台灣議題。她回應，美國將支援台灣自衛能力，也針對此事與日韓外交次長進行討論，「我們都同意台海和平的必要，這對世界和平與穩定非常重要。」

她也強調，美國多次表明不支持台獨，而是希望確保和平，「我們將盡所有能力支援台灣，為確保台灣自衛，也將與日本及韓國合作。」

針對北韓核試威脅，趙賢東說明，3國在會中承諾持續為北韓核威脅高漲狀況緊密合作，也同意若北韓強行啟動第7次核試，必須採取空前強硬的因應措施。森健良也指出，北韓加強核武、射彈的行為公然挑戰國際社會，3方同意進一步強化日美同盟、韓美同盟的嚇阻力及推動3國安保合作。

雪蔓對此則表示，北韓今年射彈頻率前所未有，且其中一枚飛越日本上空，對日本國民帶來嚴重威脅，更大的問題在於北韓將近期射彈定調為未來發射戰術核武的模擬，要求北韓停止挑釁，同時強調美方已準備好在沒有先決條件下與平壤當局對話。

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