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Google街景驚見「詭異生物」！「三角凸白眼」狂盯讓人毛骨悚然

一名網友在使用GOOGLE EARTH時意外發現不明生物。（圖：GOOGLE EARTH）

▲一名網友在使用GOOGLE EARTH時意外發現不明生物。（圖：GOOGLE EARTH）

圖文／鏡週刊

宇宙這麼大，相信很多人都深信有外星人的存在，地球上也經常發生許多怪異、無法用科學解釋的事件，人類或許不是唯一存在的智慧生物？近日一名國外網友克莉絲朵‧帕特森（Crystal Patterson）意外在「Google地球」發現了令人毛骨悚然且無法辨認的奇特生物，立刻掀起熱議！

《每日星報》報導，45歲的克莉絲朵日前在使用能瀏覽街景影像的「Google地球」時，意外發現一輛行走的房車，車內出現一個奇怪的物體，她放大街景仔細一看，只見一個深咖啡色、看似人形的物體就坐在車子的左後方，還疑似正對著鏡頭。毛骨悚然的畫面讓克莉絲朵不禁問道：「誰能告訴我後座這是什麼？」

不明生物就坐在後座，網友深信它是外星人。（圖：GOOGLE EARTH）

▲▼不明生物就坐在後座，網友懷疑是外星人。（圖：GOOGLE EARTH）

這輛車的後方坐著一個深咖啡色、看似人形的物體，網友懷疑是外星人。（圖：GOOGLE EARTH）

克莉絲朵表示，自己當時正在確定一個「車庫拍賣」（garage sale）的地點，「我原以為這輛車的司機沒穿著衣服，因為我很愛管閒事，所以就放大一看，沒想到後方就出現了這個生物，我第一個想到的就是外星人」。照片曝光後也引發美國緬因州當地人的好奇，紛紛猜測這個生物的身分。

事實上，這也不是第一次有網友在Google街景發現「不明物體」，去年底抖音用戶「hidden.on.google.earth」就分享了一個不像人類、影子中有細長脖子的詭異身影，疑似是外星人，掀起一陣討論，該影片吸引至少270萬人觀看。

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