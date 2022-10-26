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習近平又連任「中國富豪大出逃」　《金融時報》曝菁英最擔心2件事

▲港澳台,機場,出入境,入出境。（圖／ CFP）

▲習近平展開第3任期，在中國商業菁英圈掀起出逃潮。（示意圖／CFP）

記者吳美依／編譯

《金融時報》報導，隨著習近平擴大統治，人們對中國的未來日益悲觀，中國富人也紛紛啟動「逃跑計畫」。歐洲律師萊斯佩蘭斯（David Lesperance）經常與中港富豪合作，他透露，這些有錢人不只擔心政府正式徵收富人稅、取代現在的「共同富裕捐贈」，也日益擔心個人安危，即使已經離開中國仍是如此。

報導寫道，69歲的習近平鞏固「毛澤東以後最強大領導人」的地位，甚至可能餘生都穩坐統治寶座。北京近年也重新確立中共對商業領域的全面控制，發生一系列知名人士短暫或長期「離奇消失」事件，包括阿里巴巴創辦人馬雲、網球名將彭帥、富商蕭建華、地產大亨段偉紅（Whitney Duan），進一步加深人們擔憂。

▲▼中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

萊斯佩蘭斯指出，習近平把任期延長至2屆以上，正是轉捩點。許多客戶已經花了好幾年時間準備離開中國，把資金合法轉移至海外，為家人安排境外住所及新公民身分，甚至隨時準備好私人飛機、護照及國外銀行帳戶，「我已經收到3個中國超高淨資產企業家族的指示，要『繼續』執行他們的逃生計畫。」

跨國律師事務所Dentons Rodyk資深合夥人Kia Meng Loh表示，近幾個月月以來，有意在新加坡設立「家族辦公室」以管理家族財富的諮詢及要求越來越多，「早在本周之前，和我合作的客戶就認為習近平第3任期已成定局。」

▲▼新加坡。（圖／路透）

▲香港的吸引力因為北京強化控制而降低，新加坡如今成為最受中國富人青睞的海外轉移地點。圖為新加坡街景。（圖／路透）

根據花旗私人銀行數據，新加坡「家庭辦公室」數量在2017-2019年間翻漲5倍，2020年底-2021年底更從400間增至700間。新加坡律師事務所Bayfront Law主任林萊恩（Bayfront Law）在過去1年成立約30間「家庭辦公室」，20大期間又收到5份接洽案件，大多數中國人都希望移居新加坡，並把財富轉移過來。

一個專為中國富人服務的美國房地產平台創辦人也表示，他正在努力處理大量諮詢案件，許多客戶急著離開中國，但先前沒有仔細規劃。上海及北京的移民公司也表示，透過專業人士身分申請美國綠卡的案件量激增，因為比起富豪常用的投資用途綠卡，這個管道的等待時間更短。

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