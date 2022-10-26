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男友熱吻2hrs沒下文！E級正妹崩潰：要結婚嗎...老司機狂卡位

▲▼ 接吻,熱吻,蛇吻,情侶,男女,小倆口 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一名身材豐滿的妹子因男友性慾過低，猶豫該不該以身相許，讓男性網友紛紛搖頭。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

性生活美滿與否是影響伴侶關係的重要原因之一，也導致現代人傾向「婚前試車」，以免踏入婚姻後悔不當初。一名身材豐滿的小隻馬就因論及婚嫁的男友性慾極低，車上吻了2小時也沒有車震，擔心婚後要過一輩子的無性生活，十分猶豫該不該嫁。

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原PO在Dcard發文請教網友們「男友性欲低，這樣該嫁嗎？」表示26歲的男友職業是建築工程師，假日整天和她溺在一起，手機不怕被她翻閱，沒有偷吃小三的可能。只是小倆口交往4年已經論及婚嫁，也一起買了預售屋準備成家，卻有個問題令她十分困擾，就是「男友性慾真的很低很低…」

除了交往初期嘿咻比較頻繁，平常男友下班健身回家很快就會入睡。原PO透露4年來滾床單的頻率「就大概一個月1次吧…」抱怨男友明明性功能正常，可不管她平時怎麼接吻抱抱、明示暗示，甚至半夜主動出擊「抓雞」，對方起了生理反應照樣早早閉目，假日情況也一樣。此外，原PO也發現男友沒有看謎片的習慣，不會自己DIY。

原PO自覺不是她身材的問題，「我雖然沒有什麼運動，但因為中了基因樂透，身材也不會很差，160公分46公斤，胸部罩杯有70E-F。」透露兩人在其他方面都非常合拍，她也視男友為命中註定的人選，就是性生活方面過於匱乏，那怕一週1次就好，擔憂「現在這樣子生活下去，以後結婚不就30歲之後可能就要過無性生活嗎？」

貼文一出引起男性網友熱烈回響，認為原PO身在福中不知福，紛紛歪樓「160/46 70E-F 我猜樓下會有人排隊」、「這身材我還不照三餐…友可以放生了」、「原po身材也太好❤️就算做到腿軟我也還是要」、「這麼好的放著不吃 糟蹋東西」。

但有同為建築工程師的人解釋工作是真的累人，建議多溝通「建築業真的很累，如果是常加班的那種，累到回家倒頭就睡 的確是不會對女友有別的想法」、「建築工程本來就很累 假日正常也只想睡覺」；也有人猜測是原PO男友性向問題「甲嗎？」「要不要考慮帶你老公去gay bar健檢一下」。不過大家一致認同，無性生活真的得三思，會為婚姻帶來許多困擾。

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