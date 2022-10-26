恐怖傷照慎入！出獄幾小時又犯案　無家者隨機下手性侵狂毆20拳

▲加州女子深夜遛狗遭流浪漢襲擊性侵，還被打得鼻青臉腫，幾乎無法辨認原本的長相，而歹徒犯案幾小時前竟才剛出獄。（圖／翻攝自GoFundMe，下同）

記者張寧倢／編譯

美國一名婦女幾個月前在遛狗時突遭歹徒攻擊，當時對方朝她臉部猛力揮拳，至少挨揍了15到20拳，導致她鼻骨斷了4處，臉頰、眼窩和下巴也有多處骨折，甚至慘被性侵。然而，涉案的流浪漢當時竟然才剛從監獄裡被釋放出來，不到數小時就再次犯罪。

根據《紐約郵報》報導，44歲的瑪莉莎（Marissa Young）來自加州托倫斯（Torrance），今年7月31日凌晨1時左右走在街上遛狗，但她沒發現的是，無家可歸的46歲男子華特斯（Darrell Waters）就跟在她身後，「我被從後方撲倒，我什麼也沒聽見，我沒戴耳機，也沒在滑手機，只是徑直地走向目的地。」

瑪莉莎最近受訪表示，她被歹徒推倒在地後遭到性侵，大約4分之3的時間裡她都在拚命掙扎，整個襲擊持續近30分鐘，「這人用拳頭朝我臉上揍了至少15到20拳，我的鼻子有4處斷裂，這塊骨頭也骨折了（她指著自己的臉頰上部），都還能看到臉上的浮腫」。而在閨蜜為她發起的募款頁面中，也公布了瑪莉莎當時鼻青臉腫、面目全非的可怕傷勢照。

▲閨蜜在募款專頁上透露，瑪莉莎動了5次手術，仍有面部腫脹與PTSD的困擾，並將繼續接受牙科修復的治療。

最令瑪莉莎心驚的是，華特斯侵犯她的幾天前才因非法持有刀械的輕罪指控被捕，剛獲得保釋12小時後竟然又路邊對她下手犯罪，「想想就覺得很恐怖，他們拿著從他身上找到的一把大刀，這是非法行為，即使他有前科仍在第2天就被放出來了。」托倫斯警方表示，釋放華特斯的決定符合刑法。

瑪莉莎從遇襲至今接受了5次手術，她決定挺身而出，並警告其他社區中的女性多加注意，「一旦這種事發生在你身上，它將改變你對法律應該有的想像。」而華特斯在犯案後24小時左右已於距離現場數英里外被捕，現被面臨性侵和暴力性侵等重罪指控，不得保釋。

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