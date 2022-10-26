拜登最新警告：俄羅斯若使用戰術核武　將犯下嚴重錯誤

▲CNN指出，這是拜登對俄羅斯總統普丁發出的最新警告，反對俄羅斯與烏克蘭之間持續數月的衝突升級。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登25日警告，若俄羅斯在烏克蘭部署戰術核武器（tactical nuclear weapon），那將是一個「嚴重的、嚴重的錯誤」。在上述言論發表的同日，美國國防部證實，俄羅斯通知美方將舉行年度核武軍演。

CNN報導，俄羅斯本週在沒有提供任何證據的情況下，宣稱烏克蘭境內擁有製造髒彈（dirty bomb）技術，並指責基輔當局意圖使用髒彈，目前美國政府官員正針對俄方說法進行解讀。髒彈是種利用放射性物質與常規炸藥結合而成的武器，威力與影響範圍比核彈小。

外界擔憂，俄羅斯可能以此為藉口，讓烏克蘭情勢再度升溫。拜登在白宮接種新冠疫苗加強針後被問及此事，他說，「我今天花了很多時間討論這個問題，我只想說，俄羅斯若使用戰術核武器，將犯下極其嚴重的錯誤，我還不能向你保證這是一次假旗行動，我不知道，但這將是一個嚴重的、嚴重的錯誤」。

這是拜登對俄羅斯總統普丁發出的最新警告，反對俄羅斯與烏克蘭之間持續數月的衝突升級。俄羅斯的指控已被烏克蘭總統澤倫斯基反駁，美國、法國、英國也大動作發表聯合聲明，駁斥烏軍使用髒彈的指控，同時警告莫斯科勿藉此升高衝突。

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