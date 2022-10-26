「我本來可能沒命」醫摔進洞失去知覺　驚呼Apple Watch救他一命

▲菲喬摔落Apple Watch。（示意圖／取自免費圖庫unsplash，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國伊利諾伊州醫師菲喬（Thomas Ficho）刷洗自宅外牆時，踩在地下室洞口的蓋子上，怎知蓋子突然挪動，整個人摔落150多公分的地下室坑洞通道，失去知覺。沒想到當他醒來後，警察已經趕來，這才發現原來是Apple Watch幫忙通報警方，讓他驚呼是蘋果手錶救了他一命，「我本來可能沒命」。

NBC Chicago報導，菲喬摔落後瞬間失去知覺，隔了3至5分鐘，他才成功靠自己的力量爬出去，但也說當時的狀態就是蜷縮著身體，身體右側非常痛。只不過，當他出去時卻發現已經有警察來到自宅草坪，並詢問他是否安好或需不需要醫護人員協助。

這讓菲喬感到非常驚訝，並詢問員警是如何知道他需要協助，警察指了一下他手上的Apple Watch。他這才知道原來是蘋果手錶撥打911電話呼救。依據蘋果手錶這項功能，若偵測到跌倒，就會詢問使用者是否安好，確認是否需要撥打911，若用戶未回應，就會進行通報並發送GPS位置。

菲喬也說，這起事件讓他想起一名女性患者，患者因在浴室跌倒造成臀部骨折無法站起來，3天之後被發現時已經死亡。菲喬透露，他的病人大多數都超過60歲，並在他們身上使用Apple Watch來監測心律，並於新冠疫情期間監測血氧，以備不時之需。