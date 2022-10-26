XBB襲台！入冬後疫情恐升溫　美專家曝「1原因」籲：不用怕

▲研究指出，雖然疫情仍會出現反彈，但無須太過擔心。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

各項分析皆示警，入冬後恐將迎來新一波的新冠疫情高峰，而華盛頓大學的最新研究也指出，受到北半球冬季影響，預計2023年2月，全球單日平均確診數將會從目前的1670萬例緩慢上升到1870萬例。但報告也提到，屆時的感染人數將遠低於前一年冬天的高峰，也就是Omicron病毒株開始迅速蔓延的時期，且死亡率也不高，因此無須太過擔憂。

根據《路透社》報導，華盛頓大學衛生計量與評估研究所（IHME）指出，全球新冠疫情在入冬後仍會有緩慢增長，但幅度不高，且不會造成大量死亡案例。報告預估，2023年初的全球單日平均確診數大概會微幅提升至1870萬，但仍將遠遠低於2022年1月的8000萬例。

該組織認為，確診數的增加並不會導致死亡人數急速增加。預計2023年2月1日的全球平均死亡人數會達到2748人，比目前的1660人高出900多人，但與2022年1月的1100萬相比，仍然少了許多。

IHME表示，接下來幾個月，由於學生返校群聚與天氣寒冷室內通風不良等原因，美國每天的確診人數將會增加三分之一，來到100多萬例。

▲全球近日出現BQ.1.1、XBB等多種變異株。（圖／CFP）



歐洲方面，IHME稱德國的疫情已經到達高峰，預計到2023年2月確診數就會下降超過三分之一，剩19萬例左右。報告同時也指出，德國最新的疫情可能是由Omicron的亞變種BQ.1或BQ.1.1造成，而這類新變異株可能在未來幾週蔓延到歐洲其他地區。德國近日因染疫住院的人數急速上升，甚至已經抵達2020年新冠疫情爆發以來的最高標準，因此也引發憂慮。

IHME指出，新的Omicron亞變異株XBB的傳染性更強，但致重症率較低，且對全球造成的影響將會減弱，因為曾經感染過BA.5的患者可能對該亞變異株擁有免疫。

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