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美研究：接種第4劑次世代疫苗　效果沒比舊款好

▲▼ 美國疫情／美國開打抗BA.4、BA.5的次世代疫苗。（圖／路透）

▲美國一項研究顯示，次世代疫苗的保護力可能沒比原始疫苗更高。圖為美國開打抵抗BA.4、BA.5的次世代疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國一項小型研究發現，接種第4劑次世代疫苗的效果，可能不會比接種4劑原始版本的mRNA疫苗來得更好。彭博情報分析師Sem Fazeli指出，研究顯示接種新舊兩款疫苗增強劑後的抗體水準幾乎沒有差別，這可能為賽諾菲（Sanofi）與葛蘭素史克（GSK）等其他藥廠提供更大競爭機會。

根據彭博報導，哥倫比亞大學（Columbia University）與密西根大學（University of Michigan）的研究人員將21名以輝瑞/BNT或莫德納「次世代雙價疫苗」作為第4劑接種者，與19名施打4劑原版新冠疫苗者的血液樣本進行比較。

公布於預印本資料庫「bioRxiv.org」的研究結果顯示，第4劑接種針對Omicron亞變種BA.4和BA.5的次世代疫苗約3到5周後，與施打單價mRNA疫苗者血液樣本中的中和抗體滴定濃度相似。報導表示，單憑這項結果並不能代表次世代疫苗沒有益處，仍需要更大規模的研究驗證，不過，這確實引發了一個疑問：改採新版疫苗是否有其必要性？

研究資深作者、哥倫比亞大學病毒學家David Ho表示，「目前為止，我們還沒有看到雙價疫苗比起舊款疫苗多出什麼好處。」不過他也認為，加強劑疫苗間的明顯差異可能需要更長時間才能顯示出來，或許需要等到注射第2針次世代疫苗時才會發現。

輝瑞藥廠（Pfizer）拒絕對外部研究發表評論，但一名發言人表示，未來幾周將再公布次世代疫苗接種30天後的更多數據。此前，輝瑞與BNT於10月中旬的一份新聞稿指出，受試者接種7天後的早期數據顯示次世代疫苗「預估能提供更強的保護」。莫德納也曾在10月初公布試驗數據稱，接種第4劑次世代疫苗產生的抗體水準，比接種原始4劑莫德納疫苗來得更高。

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