習近平接班人？華爾街日報點名5大政治新星　「解放軍守門員」入列

▲中共第20屆中央政治局常委都是「習家軍」。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

中國國家主席習近平正式展開第3任期，雖然他率領的第20屆政治局常委皆為心腹，卻未提拔接班人選。儘管如此，《華爾街日報》仍點名新一屆中央委員會的5名政治新星，可能在下次中共領導層的10年週期晉升高層，甚至於習近平卸任時出任最高領導人。

【中共第20屆中央委員】

►鍾紹軍

54歲的鍾紹軍是解放軍中將、中央軍委辦公廳主任，直接向習近平匯報事項，也等同於所有解放軍事務的守門員。他自2017年就進入中央軍委會，2002-2007年習近平擔任浙江省委書記期間，也是習近平的私人秘書。

►殷勇

53歲的殷勇是北京市委副書記，掌控首都金融商業事務，擁有強大金融背景，可能在不久的將來被任命為中國央行行長。他在哈佛大學獲得公共管理碩士學位，也有中國投資有限責任公司（CIC）新加坡辦事處總經理的海外工作經驗，更曾在國家外匯管理局工作20幾年。

▲習近平展開史無前例的第三任期，被CNN形容「比以往更強大」。（圖／達志影像／美聯社）



【中共第20屆中央候補委員】



►郭寧寧

52歲的郭寧寧是中共特地培養的金融專業官員，也是為數不多的1970年代女性領袖，她曾在中國銀行香港、新加坡分行工作，也曾擔任中國農業銀行副行長。

►諸葛宇傑

51歲的諸葛宇傑是史上最年輕上海市委副書記，也是中央政治局常委李強的第一副手，踏入政壇前曾任職國營企業。

►劉洪建

49歲的劉洪建出生於福建省寧德市，並在家鄉工作近20年，而習近平曾在1988-1990年間擔任寧德地委書記。他2021年被提拔為雲南省政法委書記，是當時最年輕的省委常委。