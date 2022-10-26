　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黎智英欺詐罪成立　美跨黨派參議員控中共羅織罪名抹黑

▲黎智英在囚車戒護下抵達法院聆聽宣判。（圖／路透）

▲美國跨黨派參議員聲援黎智英。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

香港壹傳媒集團創辦人黎智英因違反蘋果大樓租用契約，被裁定兩項欺詐罪成立。16名美國跨黨派參議員今天發布聯合聲明，指控中共羅織罪名抹黑黎智英。

壹傳媒先前長期租用官方資助科技園公司工業用地作為總部大樓之用，當局懷疑壹傳媒沒有遵守租用契約，把部分空間轉租給第三者─力高顧問有限公司，因此起訴黎智英和壹傳媒行政總監黃偉強。

香港區域法院25日裁定黎智英兩項欺詐罪成立，黃偉強一項欺詐罪成立。

美國參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）今天率領15名跨黨派參議員，發布聯合聲明譴責法院判決。

連署成員包括民主黨籍的美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China）共同主席默克利（Jeff Merkley）、長期抗中的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio），及7月訪台的共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）。

聲明指出，黎智英為新聞自由和民主大力發聲，他正直、有骨氣、有信仰，是位愛家的丈夫及父親，也是位勤奮的企業家。

他們指控：「中共利用虛假詐欺罪名抹黑黎智英，試圖合理化12月涉及國安法的假審判。」

除了上述欺詐案，黎智英還被當局起訴違反香港國安法的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等，案件仍在審訊中，黎智英也因此一直被收押候審，不准保釋；根據香港01報導，該案預計12月開審。

聲明強調，美國沒有忘記港人、黎智英及香港諸多政治犯的困境，國際社會將密切關注黎智英案件及未來涉及國安法的審判。

ET快訊
快訊／萬丹泥火山爆發！　狂噴畫面曝
SMAP隊長罹癌！肝指數極差　醫生早警告
熊好券可再多領300元！　符合1條件隔週派送
再祭出「全面禁空令」？　金管會回應了
賈永婕罕見動怒！嗆登山女神當小三被抹黑　3動作強硬反擊
繼台積電後　又1家電子大廠鼓勵休假！公司回應了
「晚安小雞」遭4煞圍毆！　打人動機曝光
公司15人輪流掃廁所1週　OL拒掃嗆：我是來工作的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本30年最大規模漲價潮！2類產品漲最多　明年恐繼續上調

入冬疫情恐升溫　拜登接種疫苗補強針：民眾應盡快補打

疫情緩解防疫常態化　南韓下周停發新冠數據新聞稿

黎智英欺詐罪成立　美跨黨派參議員控中共羅織罪名抹黑

英國版無間道！傳退役飛官赴中　情搜解放軍機密

美國前防長卡特逝世　曾訪台灣支持強勁台美關係

英相蘇納克與澤倫斯基通話　保證英國堅定力挺烏克蘭

馬斯克通知共同投資者　28日前完成收購推特

路邊行李箱驚見裸女屍體！　疑老公性虐後勒殺

超過60年沒洗澡！「世界上最髒的人」盥洗後病逝　享耆壽94歲

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

日本30年最大規模漲價潮！2類產品漲最多　明年恐繼續上調

入冬疫情恐升溫　拜登接種疫苗補強針：民眾應盡快補打

疫情緩解防疫常態化　南韓下周停發新冠數據新聞稿

黎智英欺詐罪成立　美跨黨派參議員控中共羅織罪名抹黑

英國版無間道！傳退役飛官赴中　情搜解放軍機密

美國前防長卡特逝世　曾訪台灣支持強勁台美關係

英相蘇納克與澤倫斯基通話　保證英國堅定力挺烏克蘭

馬斯克通知共同投資者　28日前完成收購推特

路邊行李箱驚見裸女屍體！　疑老公性虐後勒殺

超過60年沒洗澡！「世界上最髒的人」盥洗後病逝　享耆壽94歲

港鐵車廂驚現「草人」！小朋友萬聖節造型蓋綠毛　網笑：玩超大

三峽軍卡輾斃母女！「胸頸重創」致命　肇事上兵無保飭回理由曝

衛少腿筋痠痛「出戰成疑」　湖人對金塊將變陣？主帥這麼說

陳其邁貼「青澀」抓漏看板　周玉蔻今曬畢業照：每個人都年輕過！

LIVE／資策會聲明控違規兼職　高虹安10時親上火線

英首相夫婦百億身家比國王還富有　穿13萬訂製西裝、Prada鞋上班

今年第3次！萬丹泥火山噴淹紅豆田　村長嘆：全泡湯了...ㄟ害

封閉24天！能高越嶺步道西段及天池山莊　今重新開放

二次事故奪命！112年7月起「新車強制配置反光背心」　離車要穿戴

監理站給錯車牌「櫃台竟冷回4句」　萬人洗版罵翻：垃圾公務員

貓被影印機嚇壞狂抖9下！　小手試探嚇到彈起媽笑翻

國際熱門新聞

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

人妻口交一半慘死　竟是小王整根塗毒

公車大轉彎！男突從座位噴飛重摔地上亡

他愛上18歲繼女！　狠甩結縭7年妻

路邊驚見裸女箱屍！　疑老公性虐後勒殺

台男別灰心！「這國家」平均陰莖長度最短

菲律賓北部發生規模6.5地震！深度僅15.2公里

俄法院駁回美國女籃明星格林納上訴　維持9年徒刑

拜登住白宮2年迷航　植樹後問：要去哪裡？

大型企業財報優於預期　美股收高337點

星國准用輝瑞雙價疫苗　滿12歲可追加

退役飛官前往中國　傳部分為英國收集解放軍機密

因應中國影響力　澳洲預算增加國防和太平洋外交支出

更多熱門

相關新聞

黎智英獄中確診　隔離治療中無法親自出庭

黎智英獄中確診　隔離治療中無法親自出庭

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反「港版國安法」的案件30日中午在香港高等法院進行第二次案件管理聆訊，但黎智英卻未能出庭，傳出是因爲他在獄中確診新冠肺炎，目前正在醫院治療。

黎智英資產大搬風！賠2千萬賣中山區豪宅　買主又是她

黎智英資產大搬風！賠2千萬賣中山區豪宅　買主又是她

黎智英砸7.27億　大獵新莊副都心427坪土地

黎智英砸7.27億　大獵新莊副都心427坪土地

黎智英「六四集會案」　被判監禁13個月

黎智英「六四集會案」　被判監禁13個月

六四集會案　黎智英煽惑參與未經批准集結罪成

六四集會案　黎智英煽惑參與未經批准集結罪成

關鍵字：

黎智英

讀者迴響

熱門新聞

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

人妻口交一半慘死　竟是小王整根塗毒

大S玩默契考驗超閃！　「最欣賞優點」具俊曄害羞笑翻

獨／妻女遭軍卡輾斃　夫：不處理我做鬼抓他

公車大轉彎！男突從座位噴飛重摔地上亡

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

型男法官曖昧人妻法官　掏天價和解金難善了

更多

最夯影音

更多
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面