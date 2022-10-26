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美國前防長卡特逝世　曾訪台灣支持強勁台美關係

▲美國國防部部長卡特（Ashton Carter）在「香格里拉談話」中就南海議題發表言論。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前防長卡特逝世。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前國防部長卡特（Ashton Carter）24日於波士頓逝世，享壽68歲；家人發布聲明表示，卡特在「突發心臟事件」後離世。卡特在歐巴馬任內擔任國防部長，卸任後曾於2018年訪問台灣，期間強調支持強勁的台美關係。

綜合外電報導，卡特家人聲明指出，卡特在突發心臟不適後於當地時間周一晚間逝世，「他是為受鍾愛的丈夫、父親、導師和朋友，所有認識他的人都對他的突然逝世感到悲傷。」

卡特於2015年至2017年間擔任美國國防部長，當時與伊斯蘭國（IS）的戰爭正如火如荼進行。在他任內美國軍方幾經變革，包括放行女性加入戰鬥職位，以及解除跨性別人士不得從軍的禁令。

卸任後，卡特進入哈佛大學（John F. Kennedy School of Government），擔任貝爾佛科學與國際事務中心（Belfer Center for Science and International Affairs）主任。

多次訪台的卡特於2018年訪台期間，向媒體表示支持美國履行《台灣關係法》，以及美台強勁、非官方的關係，包括軍事在內。

卡特也支持美國印太戰略，確保包括台灣在內印太地區的穩定與繁榮。總統蔡英文會見卡特時，感謝美國與理念相近的國家支持台灣。

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