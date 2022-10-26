封閉24天！能高越嶺步道西段及天池山莊　今重新開放

▲能高主峰雲彩。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

能高越嶺國家步道西段及天池山莊自10月3日起配合南投縣政府辦理台14線99K起至雲天宮路段（屯原登山口之聯外道路）之農用道路改善工程，暫停對外開放；林務局南投林區管理處指出，縣府目前已如期完工，能高越嶺國家步道西段及天池山莊將於今天重新開放。

橫越花、投2縣的能高越嶺國家步道在國內登山界頗負盛名，但西段步道部分崩塌地邊坡不穩定，去年5月間在屯原登山口0K+450至500處因落石嚴重，南投林管處被迫將0K至3K路段暫時封閉，到今年才重新開放，至10月因配合縣府農路改善工程，再度封閉。

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▲能高越嶺國家步道西段步道現況。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處再度提醒，能高越嶺國家步道西段0.3K、0.6K、6K及10K均為易崩塌路段，近期又受到熱帶氣流的影響，山區午後常有雷陣雨發生，可能有落石之虞，國人前往山區應提高警覺，對於步道易崩塌路段，注意落石並快速通過，以避免危險。

▲能高風景壯麗宜人。（圖／南投林區管理處提供）

有關「能高越嶺國家步道西段」及「天池山莊」相關最新路況或訊息，均公告於天池山莊網站（http://tconline.forest.gov.tw/），林管處籲請登山遊客於上山前先查詢相關訊息。