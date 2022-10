烏干達盲人學校失火　11人喪生另6人傷勢嚴重

▲ 烏干達一所盲人學校發生火災,釀11死6傷。(圖/翻攝自Twitter/@newvisionwire)

實習記者任庭儀/編譯

綜合外媒報導,25日凌晨1點左右,烏干達穆科諾區(Mukono)一所盲人學校發生火災,導致11名學生死亡,另有6人傷勢嚴重。警方表示,正在調查火災原因,傷者已送往當地醫院治療。

Mukono RDC Fatuma Ndisaba says the 11 children that died in Salama School fire were burnt beyond recognition. #NTVNews



More Details to follow. pic.twitter.com/Sfsn48p4tn