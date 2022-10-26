烏干達盲人學校失火　11人喪生另6人傷勢嚴重

▲ 烏干達一所盲人學校發生火災，釀11死6傷。（圖／翻攝自Twitter／@newvisionwire）

實習記者任庭儀／編譯

綜合外媒報導，25日凌晨1點左右，烏干達穆科諾區（Mukono）一所盲人學校發生火災，導致11名學生死亡，另有6人傷勢嚴重。警方表示，正在調查火災原因，傷者已送往當地醫院治療。

Mukono RDC Fatuma Ndisaba says the 11 children that died in Salama School fire were burnt beyond recognition. #NTVNews



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在烏干達，學校火災事件相對常見，因為常伴隨著房舍的毀壞，一直是國家教育官員關注的議題。火災原因通常是線路故障，或者是學生在關燈後點燃蠟燭不慎引起。

烏干達教育部與警方曾在2008年聯合發布指導方針，列出學校該如何應對火災，並且確保學生安全，包括設立緊急出口、安全委員會、消防設備和病房等。然而，這似乎沒有任何幫助，因為同年首都坎培拉就有一所寄宿學校夜間失火，並造成19人死亡。