緬甸軍政府血腥空襲！　3軍機轟克欽族音樂會至少80死

▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。



實習記者任庭儀／編譯

緬甸軍政府24日晚間8點左右，對北部正在舉辦慶祝活動的克欽獨立組織（KIO）投擲炸彈，釀至少80死100傷。對此，聯合國發聲明嚴正表示，緬甸政府對平民發動非法空襲的行為，令人難以接受。軍政府則回應，這是「必要行動」。

▲ 緬甸軍政府空襲造成80人死亡，現場一片狼藉。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，緬甸東北部克欽族自治邦24日在帕坎（Hpakant）舉行一場音樂會，慶祝克欽獨立組織（KIO）成立62週年，有300至500人聚集。不料，在當地晚間8點30分左右，遭軍政府投擲3顆炸彈，現場傷亡慘重至少80死。

克欽獨立軍（KIA）發言人諾布（Naw Bu）指出，這場空襲行動是針對克欽軍62週年的慶祝活動，受害者包括克欽族軍事和商業貴賓、音樂家和其他平民等，這些死亡是所有克欽族人的損失，將降半旗為罹難者哀悼。

聯合國駐緬甸辦事處在聲明中嚴正表示，「軍方對手無寸鐵的平民過度使用武力的行為，是不可接受的，必須追究責任。」而西方國家駐緬甸大使館，包括澳洲、英國、美國、歐盟等，也針對此次空襲發表聯合聲明指出，軍政府無視保護平民，和尊重國際人道主義法的義務，必須對此次危機及動盪負責。

緬甸軍政府則猛烈抨擊聯合國，認為這是對緬甸內政的干涉，KIA第九旅總部遭受的襲擊，是軍方針對恐怖主義的「必要行動」，否認轟炸參與音樂會的平民，並稱高死亡人數的報導只是謠言。

據BBC報導，這次襲擊可能是軍方的報復或警告，因為克欽軍一直在支持緬甸其他反軍政府的武裝團體。

