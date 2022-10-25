獨／兩機關監控超大詐騙集團「收網均撲空」　內鬼竟是自己人

▲圖為楊員所服務的台北市刑警大隊駐地外觀。（圖／記者邱中岳攝）

記者張君豪／台北報導

台北市刑大偵五隊楊姓偵查佐涉嫌收賄，他從認識假博弈、假投資詐騙集團但姓女友後，疑似遭詐騙集團布建吸收，堂堂市刑大刑警成為詐騙集團內鬼，新北地檢署檢察官指揮調查局新北市調處，20日發動搜索約談兩人到案，並查扣兩人在新北市新莊區購買的房產及一輛高價保時捷轎車；曾參與該詐騙集團偵辦的專案人員指出，「只要我們行動前夕，該集團就會關閉據點」，當時共辦機關就驚覺有內鬼，認為楊男遭收押並不意外。

刑事局偵九大隊與新北市刑大顆偵隊投入大批人力，追查一橫行北部地區的假投資、假博弈詐騙集團，過程中監控到該詐騙集團機房、水房，且在行動前一周持續派員監視，確認詐團辦公室內人潮眾多，但到行動當天警方出動大批人力，卻發現監控機房、水房均人去樓空，甚至連無法帶走的硬體設備也被砸毀。

有參與專案小組人員透露，該集團以假博弈項目吸金，被害人逾千人，粗估詐騙吸金金額高達數億元新台幣，該集團在北台灣相當有名，參與調查人士透露「該集團規模就像國片電影《黑金》演的一樣，刑事局收網前夕，詐團據點卻在一夜消失殆盡，檢警認定偵查行動外洩，檢察官開始積極追查內鬼。

據了解，楊男事後知道檢警追查洩密者，還曾獻計詐騙集團，逐漸把機房、水房等犯罪地點遷往中南部；該集團盛名之大，連中部角頭聞訊都願意「免費」幫忙找場地，只要求該集團「技術轉移」詐騙吸金SOP給旗下小弟當作回報。

警方指出，隨著詐騙案件越來越多，加上破百萬、千萬的詐騙犯罪屢見不鮮，各地方警力大多有透過手機通訊軟體LINE成立詐騙偵查工作群組，方便縣市警局、各地方警力溝通支援工作；曾有中部某縣市警大發現，該集團曾經把水房轉入管轄地區，並先後成立6間辦公室擴大經營，檢警掌握情資後準備展開行動。

結果搜索當天6間水房據點又離奇同時關閉，僅剩下一間剛打好租約、人員和電腦尚未進駐的辦公室仍在布置，該詐騙集團還派人放出消息嘲諷「警察辦案很辛苦，留點績效給你們」，該專案成員才發現到，報請地檢署指揮行動的機密偵查資料也遭外洩。

知情者透露，楊男一方面從刑事局頒布打詐專案公文，得知全台警專案執行期程，同步通知該詐騙集團撤退水房、機房活動規避警方查緝；另外也利用市刑大幹員身分，加入部分地區、甚至是全國打詐警員組建的偵查詐欺犯罪工作群組，過濾其中與他女友相關詐團偵查情資，也因此最少造成北中兩警察機關對該集團大規模搜捕行動鎩羽而歸。

楊員曾任北投警分局光明所警員，曾多次協助銀行員臨櫃阻民眾遭詐騙匯款躍上媒體版面，當年熱心打擊詐欺犯罪的他，轉任市刑大工作，大家普遍認為「相當熱心、工作認真」的楊員，竟甘為詐騙集團驅策，成為歹徒在警界插旗的內鬼，走上知法犯法的不歸路。

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