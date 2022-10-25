台男別灰心！GG比他們長0.8公分　全球「陰莖最短」國家曝光

▲統計指出，柬埔寨男性的陰莖長度普遍偏小。（圖／取自Pixabay）



記者王佩翊／編譯

英國一項最新研究指出，英國男性的平均陰莖長度為9.16公分，而勃起後的長度則為13.13公分。而根據英國線上醫藥網站「From Mars」統計，全球陰莖平均長度最短的國家則是柬埔寨，台灣男性則因多出0.8公分，險勝柬埔寨，排名倒數第二名。

英國國民保健署表示，每個男性的陰莖尺寸與形狀都是獨一無二的，且會根據發育的年齡與速度出現差異。而通常11歲到18歲之間陰莖與睪丸的發育速度最快，陰莖則是直到21歲才會停止生長。

根據英國線上醫藥網站「From Mars」調查，全球陰莖最長的國家是厄瓜多，該國男性的平均長度為17.6公分；其次則是喀麥隆，平均長度16.7公分；第3名為玻利維亞的16.5公分。

至於陰莖平均長度全球最短的國家則是柬埔寨，為10公分。台灣的10.8公分則在調查的86國中取得第85名，以0.8公分的些微差距，險勝柬埔寨，擺脫墊底命運。

該項研究的作者表示，大多數的男人都會好奇自己的尺寸到底夠不夠大。不過先前有位曾經替多名病患進行陰莖增長術的泌尿科醫師直言，其實大多數人的陰莖並沒有大家想像中的長，呼籲男性不需要給自己「太大壓力」。

根據《每日星報》報導，英國第4頻道即將播出一部有關於擁有過大陰莖男性的紀錄片。而這些受訪者因為陰莖太大經常面臨許多困難，例如會被路人盯著看、衣服不合身、無法擁有舒服的性行為，甚至會因為下體太粗壯而傷害到伴侶。其中也有人考慮要通過手術縮小陰莖。