她動手術摘子宮　2週後「下體離奇爆血」休克亡！驗屍驚見動脈破洞

▲日本一名女性接受子宮摘除手術2週後，因出血性休克死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本長崎大學醫院一名女性病患罹患子宮體癌，因此接受子宮全摘除手術，怎知2週後卻在自家大量出血，休克而亡。而驗屍報告卻顯示，死者子宮附近的動脈出現一個2毫米大小的破洞，大量血液就是從這裡流出。院方事後判定為醫療事故，而執刀的2名醫師也被依業務過失調查。

根據《讀賣新聞》報導，日本一名54歲女性5月確診初期子宮體癌，因此7月21日在長崎大學醫院接受子宮摘除手術。院方表示，負責執刀子宮摘除手術的共有2名醫師，手術過程也使用達文西機械手臂進行微創手術。手術結束後，患者於8月1日出院，然而同月4日晚間7時半左右，她卻下半身大量出血，在自家失去意識。

該名女性患者隨即被送往醫院搶救，但仍因失血過多死亡，死因為出血性休克。長崎大學醫院5日進行解剖後發現，死者靠近患部的左外髂動脈有一處約2毫米的孔洞，而血液就是短時間內從這個洞大量流出，才會導致死亡。

院方23日正式認定該起手術為醫療事故，並向患者家屬謝罪。據悉，執刀醫生曾經多次使用達文西機械手臂進行微創手術。醫院目前已成立調查委員會，以釐清事故發生具體原因與及2位醫師是否有業務過失嫌疑。