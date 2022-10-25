印尼240人渡輪火燒船　乘客「跳海逃生」驚險畫面曝！14人罹難

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼一艘載有240人的渡輪24日在南部海域航行中起火，不斷冒出火焰及濃煙，當局緊急派出船隻及救難人員，救起跳海逃生的乘客，但僅找到226名倖存者，已確認有14人不幸死亡。

根據《美聯社》，KM Express Cantika 77號渡輪當時正從東努沙登加拉省首府古邦（Kupang）航向卡拉巴希（Kalabahi），船上共230名乘客及10名船組員，未料航行途中發生起火意外，原因仍在調查。

印尼國家搜救署（National Search and Rescue Agency，BASARNAS）聲明證實，古邦搜救署及附近船隻救難人員找到226名倖存者，已確認有14人死亡。

▲▼ 印尼渡輪KM Express Cantika 77號在海上起火。（圖／達志影像／美聯社）



BASARNAS及當地媒體公布的畫面中可見，橘紅色火光不斷從船頂竄出，伴隨大量黑色濃煙，乘客紛紛穿上橘色救生衣跳入海中，等待被拉上救援船，還可看見救難人員抱著剛脫困的的嬰兒。

渡輪和船隻死亡悲劇在印尼頻頻發生，因為這個群島國家經常使用渡輪運輸，安全措施卻很鬆散。2018年6月一艘超載約200人的渡輪在北蘇門答臘省知名風景區托巴湖沉船，造成67人死亡；1999年2月則有一艘超載332人的渡輪沉沒，僅有20人逃過死劫，成為印尼史上最嚴重意外之一。

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