習近平更強大！組「戰鬥內閣」對抗局勢　楊永明曝對台政策3重點

▲新一屆中共中央政治局常委都是「習家軍」 。（圖／記者任以芳攝）



記者吳美依／綜合報導

習近平展開第3任期，被CNN形容「比以往更強大」。台大政治系教授楊永明分析，新一屆中共政治局常委是能夠實現習近平意志的「戰鬥內閣」，旨在面對中國崛起所面臨的內憂外患，國內包括經濟、清零及科技，國外則是中美對抗和台灣議題。他也點出20大對台政策3項重點，包括反獨反外力、人事布局及潛在衝突時間。

首先，習近平在20大談及台灣議題，雖然篇幅不多、僅600字左右，卻點出「促統、反獨、反外力干涉、不承諾放棄武統」4大重點，尤其強調「台獨與外力日益緊密結合」。至於對台政策是否轉變，仍有待後續觀察，例如ECFA後續、如何持續兩岸經濟、是否提出總體戰略及相關法律等等。

▲美國眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍實施一系列大規模環台軍演。（圖／路透社）



其次，在人事布局方面，習也釋出相同訊息、與20大演說互相呼應。前解放軍東部戰區司令何衛東連跳3級，擔任政治局軍委副主席。楊永明表示，此舉突顯東部戰區的重要性，不排除受裴洛西來台及環台軍演影響。他預測，經濟、外交及國台辦系統也會「大換血」，讓習近平更主導兩岸人事。

最後是各界高度關注的衝突時間點。美軍高層多次點出2027年，因為這不僅是下次召開中共全國代表大會，更是解放軍成立100周年、軍事現代化的重要里程碑。另一些專家卻表示，2024年台美都要舉行總統大選，也是危險空窗期。

▲習近平和美國總統拜登視訊會晤。（圖／路透）

不過，楊永明認為，與其關注特定時間點，不如持續觀察美中台角力情勢。雖然習近平不放棄武統，但也沒有提出時間表，因此不代表準備或何時動武。他如今已有一套台灣策略，在某種程度上可能已經不那麼在意台灣執政黨是誰，所以2024不是關切點，而且2027年或許還要爭取第4任期。

楊永明說明，當然會有一些事件促使兩岸危機，例如美國《台灣政策法》的立法、通過及如何執行，若北京認為「台獨」跟「美國外力介入」讓兩岸越走越遠，當然也可能訴諸武力，但情勢升溫都是有跡象的，台灣如何在中美對抗、北京促統的過程中，展現足夠智慧與謹慎態度，兩岸如何危機控管、保持溝通管道暢通，以利透過接觸與談判化解危機，更顯重要。