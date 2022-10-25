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19歲槍手「闖母校掃射」　怒喊：你們都得死！美高中槍擊3死7傷

▲▼ 美國密蘇里州聖路易斯市一所高中發生槍擊案。（圖／翻攝自臉書）

▲ 19歲槍手（左）射殺一名女學生（右上）及一名體育老師（右下）。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密蘇里州24日發生校園槍擊案，年僅19歲的槍手闖入聖路易斯市一所高中，持長槍掃射教室，口中還大喊著「你們都他X的死定了」，造成一名61歲教師及一名16歲學生傷重身亡，另有7人受傷。警察獲報後趕抵現場，最後將槍手擊斃。

根據《紐約郵報》，19歲槍手哈里斯（Orlando Harris）24日上午約9時強行通過一扇上鎖的門，手持一把長槍闖入他曾就讀的中央視覺與表演藝術高中（Central Visual & Performing Arts High School），進入正在上課的323教室，展開血腥屠殺。

學生布魯克斯（Keyshawn Brooks）目睹老師和3名同學中槍，「教室門被射開，一個男人打開門，說著『你們今天都得死』」，「他先向老師開槍，她摔倒在地。另一個男孩中槍，血流不止，還有另二名女孩中槍。他（槍手）離開教室後，我們開窗跳了出去。」

警方說明，16歲學生貝爾（Alexis Bell）中槍後當場死亡，61歲體育老師庫茲卡（Jean Kuczka）送醫不治，另外7名傷者都是青少年，送往當地醫院治療。

數學老師威廉斯表示，當時校長廣播說出暗號，代表大樓內有槍手，他聽見教室外傳來槍聲，一扇門被擊中，還聽見有男人的聲音說道，「你們全都他X的死定了」。

16歲學生葛絲頓（Taniya Gholston）指出，「我只聽到2聲槍響，然後他就拿著槍進來了。我試圖逃跑卻跑不動，和他有眼神接觸，但我設法逃出來，因為他的槍卡住了，但我看見地上有血」。她還聽見槍手說，「這所該死的學校煩死了」。

當地學校負責人亞當斯（Kelvin Adams）說明，事發時校內有7名保全，全都守在門口。警察局長薩克（Mike Sack）表示，槍手9時10分持長槍進入教學大樓，在3樓教室開始掃射，員警在9時15分抵達學校，10分鐘後將他擊斃。調查仍在進行，但槍手被質疑患有精神疾病，薩克也補充，他犯案時攜帶近12個大容量彈匣。

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