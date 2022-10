打獵和灰熊激烈廝殺　男掏槍狂轟「意外射中自己」重傷送醫

▲男獵人想殺熊,卻意外射中自己。(示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國懷明俄州發生熊攻擊事件,65歲男子弗朗西斯(Lee Francis)和兒子一同去打獵時,被一頭灰熊攻擊,雙方廝殺過程中他好不容易找回手槍,就朝灰熊連開多槍,結果其中一發子彈射中自己小腿,後來被直升機緊急送醫治療。野生動物官員正在尋找灰熊下落。

弗朗西斯21日和兒子在懷明俄州西北部大提頓國家公園(Grand Teton National Park)打獵時,和灰熊展開激烈搏鬥,後來小腿意外中彈受傷。兒子見狀於下午6時向外呼救,並幫忙將弗朗西斯扶上馬,緊急前往湖邊迎接救援人員抵達。

重傷的弗朗西斯後來被醫療直升機緊急送到猶他大學健康醫院接受治療,當局沒有對外透露他的傷勢情況。野生動物官員目前仍在尋找攻擊人的灰熊下落,官員Travis Bingham表示,由於受到下雪影響,預計等到周一再繼續進行搜尋。

當地報導指出,這是懷明俄州一周內所發生的第二起野熊攻擊事件,2名西北大學摔角手學生洛瑞(Brady Lowry )和卡明斯( Kendell Cummings),15日在科迪(Cody)尋找麋鹿時遭到野熊攻擊,洛瑞的一條手臂慘被咬斷,幸好卡明斯在旁邊扔石頭和熊戰鬥,他才成功保住一命。卡明斯送醫後接受長達好幾個小時的手術,目前生命情況穩定,並獲得英雄式稱讚。

Wrestlers are truly built different.



Last Saturday, Northwest College Wrestlings’s Kendell Cummings saved teammate Brady Lowry while he was being mauled by a grizzly bear in Cody, Wyoming, USA. pic.twitter.com/nn9plyYFBd