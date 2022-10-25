輕症也難逃！　研究：染新冠後「靜脈栓塞風險」大增

▲研究證實，感染新冠會增加靜脈栓塞風險。（圖／取自免費圖庫／pixabay）



記者王佩翊／編譯

英國一項最新研究指出，一旦感染新冠，無論輕症還是重症，罹患血栓的風險都比未感染者來得高。研究顯示，在感染新冠病毒的前30天風險最高，且可能持續一段時間。不僅如此，這些血栓會從靜脈開始傳至心臟、肺部以及其他器官，同時提高心血管疾病、心臟衰竭以及中風的發病率。

根據《彭博社》報導，由倫敦瑪莉女王大學（Queen Mary University of London）進行的最新研究顯示，感染新冠後，靜脈栓塞症狀的風險將會增高。值得注意的是，就算是不需住院的輕症患者，血栓風險仍然會增加。該份研究一共對5.4萬人的健康數據進行分析。

研究指出，未住院的輕症新冠患者發生靜脈栓塞的可能性是未感染者的2.7倍，死亡風險則高達10倍以上。而住院的重症患者靜脈栓塞的風險則是比未感染者高出28倍，心臟衰竭風險高出22倍、中風18倍，死亡機率則是高出118倍。

研究證實新冠病毒有另一個危險因素，那也就是誘發心血管疾病。研究團隊表示，「這份研究結果強調，曾經感染新冠的個體，在心血管疾病上的風險有所增加，而在疫苗接種機會有限的國家中，這類風險更大，因為有更多的人容易感染新冠。」

研究雖顯示，感染新冠病毒的前30天相關風險會增加，且會持續更長的一段時間，但是目前持續時間的長度還未知，仍需透過進一步的研究來調查。