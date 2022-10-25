海邊發現半裸女屍　撈上岸竟是「32萬粉絲女網紅」頭部重傷死

▲警方在海中發現女網紅屍體。（圖／翻攝自Instagram／slickianna）

記者李振慧／綜合報導

牙買加警方近來在海中發現一具屍體，打撈上岸後發現死者是35歲女網紅湯森(Aneka 'Slickianna' Townsend)，在網路上擁有約32萬粉絲追蹤的她，遺體呈現半裸狀態，頭部還有傷口，警方目前正在調查死因。

警方21日上午9時30分左右，在聖安德魯區(St Andrew Parish)沿海小鎮雷丁(Reading)附近海中發現湯森遺體。目擊者表示，有遊客發現一具腐屍漂浮在水中立即報案，警方後來把屍體打撈上岸，現場還找到一條沾滿鮮血的毛巾和一頂假髮。

Friends, family and well-wishers have gathered at a candlelight vigil on Chelsea Avenue to pay their respects to social media influencer Aneka 'Slickianna' Townsend.



Townsend, 35, was found dead in St James on Friday.



(Photos/videos: D.Henry) pic.twitter.com/Phm9cWE7Pt — Jamaica Observer (@JamaicaObserver) October 25, 2022

湯森的死亡消息傳出後，還有人把遺體在海中被發現的影像分享到網路上，立即引發瘋傳，不過目前相關影片已被刪除，後來有許多民眾為她舉行燭光追悼活動。身為網紅的湯森育有一名兒子，身為時尚名人的她，不但為多個品牌代言，也在網路上經營自己的服裝品牌，事業十分成功。

警方表示，他們已鎖定凶嫌是一名叫做派特森(Rushane 'Chizzie' Patterson)的男子，其2013年曾犯下性侵案，由於對方事發後下落不明，他們呼籲凶嫌在22日下午5時之前出面自首，不過人卻一直沒有出現，仍在持續追查中。