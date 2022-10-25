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公車大轉彎！男突從座位噴飛重摔地上　熱心人攙扶崩潰：他死了

蘇格蘭一名男子在搭乘公車時死亡。（示意圖／Pixabay）

▲蘇格蘭一名男子在搭乘公車時重摔地板，沒想到因此死亡。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

在台灣，公車每個座位都有張貼「請繫安全帶」文宣，車內跑馬燈也有，不過據台北市政府調查，逾8成公車乘客坦承沒繫安全帶，連聲稱愛搭公車的台北市長柯文哲在公車上也沒繫安全帶，未料在國外，就有公車行經圓環時，由於轉彎角度較大，導致一名乘客從座位噴飛，重摔地板上，當其他熱心人士見狀上前攙扶時，這名乘客竟已斷氣死亡。

綜合英國媒體報導，這起事件發生在17日下午4點30分左右，地點在蘇格蘭，當時，一輛從愛丁堡前往格拉斯哥的巴士行經一處圓環時，由於轉彎角度較大，導致這名男乘客從座位噴飛，重摔地板上，而乘客事後竟動也不動，其他乘客上前攙扶時驚訝發現，男子早已死亡。

據目擊者表示，原先以為死者是睡著了，直到轉彎才發現異狀，立刻通知司機和報警，原以為這名乘客是沒有繫安全帶才會噴飛，不過經醫護人員抵達後宣布，這名69歲男乘客在噴飛前已死亡，警方也認為沒有可疑之處，不過警方仍建議，為了自身安全乘客還是記得要繫好安全帶。

其實類似事件也曾發生在墨西哥，2020年時，一名70歲老翁搭乘地鐵時猝死，癱坐在博愛座數小時，乘客都以為這名老翁是熟睡，直到地鐵收班返回總站，老翁才被站務人員發現，驚法醫證實，死者是因為猛爆性心肌炎（Fulminant Myocarditis）引起的心臟衰竭。

蘇格蘭一名男子在搭乘公車時死亡。（圖／翻攝自推特）  

▲醫護人員抵達後查看，研判這名男乘客在噴飛前已經死亡。（圖／翻攝自推特） 

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