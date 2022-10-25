英首位印度裔第一夫人！親爹是「印度比爾蓋茲」　夫妻身家逾260億

▲英國首相蘇納克（左）和妻子阿克莎塔．默蒂（右）。（圖／達志影像）



記者吳美依／綜合外電報導

英國新首相蘇納克（Rishi Sunak）25日就任，妻子阿克莎塔．默蒂（Akshata Murty）也再度受到媒體關注。默蒂是印度IT之父、「印度比爾蓋茲」納瑞亞納．默蒂（Narayana Murthy）之女，根據《星期日泰晤士報》，她與丈夫淨資產高達7.3億英鎊（約新台幣266億元），比國王查爾斯3世夫妻的3-3.5億英鎊（約新台幣109億至128億）更富有。

綜合外媒報導，默蒂的父母成就非凡。除了爸爸以外，母親蘇德哈．默蒂（Sudha Murty）是印度最大車廠TELCO首位女性工程師，與丈夫創立Infosys深耕IT產業，如今更致力於寫作及慈善事業。

默蒂長大後前往加州克萊蒙特．麥肯納學院（Claremont McKenna College）研讀法語和經濟學，隨後在洛杉磯時尚設計商業學院（FIDM）獲得文憑。她在國際知名會計事務所德勤（Deloitte）及聯合利華（Unilever）工作後，進入史丹佛大學攻讀工商管理碩士（MBA），並在這裡結識未來丈夫蘇納克。2人交往4年後於2009年結婚，如今育有2女。

▲英國首相蘇納克全家福。（圖／翻攝臉書Rishi Sunak）

默蒂從小熱愛時尚產業，雖然一開始踏入金融業，但在2009年就創立個人品牌Akshata Designs，與印度鄉村藝術家遠端合作，試圖保存豐厚的傳統藝術，但事業卻在3年內宣告失敗倒閉。

儘管如此，現年42歲的默蒂依然擁有雄厚資產，她持有父親創辦公司Infosys的0.9%股份，擁有倫敦新創風險投資公司Catamaran Ventures UK，另外持有至少6間英國公司股份，包括貴族學校伊頓公學「御用」燕尾服廠商New Lingwood，並與丈夫在英國及加州擁有至少4處房產。

不過，默蒂先前登上媒體版面，卻是醜聞纏身。她身為億萬富翁之女，丈夫當時更是財政大臣，在英國卻是「非定居居民」而非公民身分，海外收入不需繳交所得稅，被指控鑽漏洞逃稅，之後才同意根據全球收入在英國納稅。