中共20大落幕　美盼維持溝通管道暢通

▲美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。（圖／路透）



文／中央社記者江今葉華盛頓24日專電

對於中共總書記習近平展開第3任期，美國官方不願評論，但從白宮到國務院都表示，會持續負責任地管理與中國的競爭，尋求在利益一致的領域合作，並確保溝通管道維持暢通。

中共20大日前落幕，習近平取得史無前例的第3任任期，外界關注美中關係未來如何發展。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天不願評論中共20大，但他表示美方會持續聚焦於負責任地管理與中國的競爭，並繼續尋求能合作的領域，像是健康與氣候變遷議題。

但他也指出，中國關閉工作層級雙邊接觸管道，美方會持續專注於管理競爭、努力尋求合作方式，並在全球各地，特別是在印太區域有能力應對中國在安全上的威脅與挑戰。美方也會持續努力維持溝通管道暢通，包括領袖層級。

美國總統拜登（Joe Biden）曾談到與習近平在11月於印尼召開的20國集團（G20）領袖峰會會晤的可能性，柯比僅表示，團隊仍在努力中。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也重申拜登政府專注於負責任地管理與中國的競爭，並在與世界利益一致的領域合作。美方會持續努力保持溝通管道暢通。過去20個月裡，拜登與習近平已經進行5次通話，兩人也可能再次交談，「保持這些對話持續進行很重要，我們會持續這麼做」。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）則指出，中共20大的結束並未改變美方做法，美方歡迎中國在符合美方利益的情況下進行合作，包括氣候變遷、全球健康、禁毒、防止核擴散等方面，「這也許是我們最重要的雙邊關係」，美方會持續努力維持溝通管道暢通。

美國海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday）日前示警，中國最快可能今年入侵台灣，美軍必須準備因應。

柯比今天再度被問及此事時，不願說明美方情報評估，他表示，習近平曾公開表示希望共軍在2027年前具備武統台灣的能力。但美方仍堅信中共沒有理由對台採取行動或衝突；美方立場不變，仍堅持一中政策，台海沒有爆發任何形式衝突的理由。

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