環保人士再示威「改丟蛋糕」！英王蠟像遭奶油砸臉　影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

英國環保團體「停用石油」（Just Stop Oil）成員為了宣傳理念，14日把番茄湯灑向梵谷名畫躍上媒體版面，不料該組織又有2名成員24日進入倫敦杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds London），對館內的英國國王查爾斯三世蠟像丟擲巧克力蛋糕，當場遭到警方逮捕。

綜合外媒報導，有2名環保運動人士24日闖入倫敦杜莎夫人蠟像館，拿出預藏的巧克力蛋糕往查爾斯三世蠟像的臉上猛砸，最後被趕到現場的警方逮捕帶回。「停用石油」事後在推特證實，兩人都是組織的成員，他們要求英國政府停止核發新的石油與天然氣開採執照與許可證。

▲反石油環保團體「Just Stop Oil」成員再行動，這次朝英國國王蠟像臉上砸蛋糕。（圖／翻攝自Just Stop Oil）

「停用石油」也在推特曝光襲擊當下的影片，可以看見這一對男女進入蠟像館後，立刻脫掉外衣，秀出內部寫著「Just Stop Oil」的白T恤表明身份，接著就拿出蛋糕往蠟像的臉上砸去，現場還有王后卡蜜拉、王儲威廉王子以及王妃凱特等人的蠟像，不過影片中未見受任何破壞。

「停用石油」近期抗議活動頻傳，有成員14日為了宣傳理念，闖入倫敦國家美術館後，使用番茄湯罐頭灑向梵谷名畫「向日葵」，還有成員17日爬上橫跨泰晤士河的伊麗莎白二世女王大橋（Queen Elizabeth II Bridge）鋼纜，並在橋上懸掛團體標語「Just Stop Oil」，導致大橋一度封閉。