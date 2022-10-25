火影、杜特蒂都來考試！上百大學生自製「防作弊帽」全球爆紅

▲菲律賓一位大學教授為防止作弊，讓學生們頭戴「防作弊帽」參加考試。（圖／翻攝自Facebook／Mandane-Ortiz R Mary Joy，下同）

記者閔文昱／綜合報導

如何防止學生在考試時作弊，讓全世界各地學校的老師們都傷透腦筋。菲律賓一名大學教授為防止學生作弊，別出心裁的想出一招「防作弊大絕」，讓學生自己設計防作弊帽，以避免發生偷看別人答案行為，本以為會沒人響應，不料學生們竟發揮超強創意，製作出各種奇葩頭罩，引發全球網友熱議。

根據《BBC》報導，瑪丹歐提茲（Mary Joy Mandane-Ortiz）是黎牙實比市（Legazpi City）比科爾大學（Bicol University College）的機械工程教授，她日前在臉書分享學生在教室內考期中考畫面，有別於一般嚴肅考場，許多學生的頭上都戴著用紙板、雞蛋盒等回收材製作的「防作弊帽」，甚至還有人製作出火影、前總統杜特蒂等造型的防作弊帽，場面相當有趣。

瑪丹歐提茲表示，她一直在尋找某種有趣的方式，來確保學生能在課堂上保持正直和誠實，而10月的第三週剛好是該校期中考，於是她就想出了讓學生設計防作弊帽的方法，起初她只要求學生們簡單運用生活周遭的回收物來進行製作，想不到卻激發出學生們的創意，設計出各種新奇又復雜的防作弊帽。

隨著這一系列照片在全球爆紅，菲律賓許多學校也開始紛紛效仿，鼓勵學生們製作自己的防作弊帽。瑪丹歐提茲透露，她很為這群學生感到驕傲，並稱今年大家的成績都比以往還更好，因為這個防作弊的方法讓學生們只能更努力學習。

事實上，像這類的防作弊怪招其實己非第一次出現。之前，泰國曼谷一所大學的老師就發明過一種防作弊的「頭巾」，在當時一度引起熱議。瑪丹歐提茲也坦言，這次發想出防作弊帽的靈感其實就是來自於此。

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