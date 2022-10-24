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大韓航空事故「宿霧機場暫關閉」　530名國際旅客滯留

▲▼大韓航空一架班機降落菲律賓宿霧時衝出跑道，目前仍等待大型起重機具牽引。（圖／CFP）

▲大韓航空一架班機降落菲律賓宿霧時衝出跑道，目前宿霧機場暫時關閉。（圖／CFP）

文／中央社

大韓航空一架載有173人的班機昨晚在菲律賓宿霧國際機場降落時衝出跑道，雖然所有乘客安全撤離，但宿霧機場因這起事故暫時關閉，至少530名國際旅客班機受影響滯留機場。

宿霧日報（Cebu Daily News）和宿霧太陽星報（Sunstar Cebu）等媒體報導，菲國觀光部發布聲明表示，約530名出境國際旅客的航班因宿霧機場暫時關閉而遭取消。

聲明中說，這些旅客已被送到飯店休息，航空公司將承擔他們的住宿費用。

大韓航空KE361班機昨天從首爾飛抵宿霧後嘗試在惡劣天候下降落，並於當地深夜11時11分降落時衝出跑道。

菲國觀光部表示，機上有112名外國公民、32名菲律賓僑民、18名菲律賓海外勞工及11名機組人員。

因大量旅客滯留機場，宿霧機場今天下午4時到6時暫時開放班機起飛，以疏散旅客。

宿霧國際機場管理署（MCIAA）總經理尼瑞（Julius Neri Jr.）表示，他們正努力將大韓航空這架客機移到更安全的地方，但因地面泥濘，且明天可能再下雨，目前無法確定何時能順利移開這架飛機。

尼瑞說，他們的目標是先開放部分跑道，允許體積較小的飛機起降。

他表示，有很多因素影響宿霧機場何時能完全開放。機場方面的目標是至少明天開放部分班機起降，希望26日能夠完全恢復營運，「這是目標但還不確定（能否達成）」

 

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大韓航空事故　「宿霧機場暫關閉」530名旅客滯留

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