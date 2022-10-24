英國第一位非白人首相蘇納克「身家超越英王」　學歷、妻子背景都超狂

▲蘇納克（Rishi Sunak）成為英國史上首位印度裔首相，也是第一位非白人首相。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

英國執政黨保守黨24日黨魁選舉結果出爐，由42歲英國前財長蘇納克（Rishi Sunak）當選黨魁，同時將成為英國第一位印度裔首相。蘇納克是英國最富有的政治家之一，他出生優渥家庭且於英國名校畢業，更是印度IT界富豪的女婿，身家甚至超過英國國王，超強背景引發關注。

綜合外媒報導，蘇納克1980年生於英國南安普敦（Southampton）地區一個印度裔家庭，自幼家庭環境優越，母親是藥劑師，父親是醫師，他從著名貴族學校溫切斯特公學（Winchester College）畢業後，考入牛津大學修讀政治、哲學和經濟學（PPE）學位，並在2004年前往史丹佛大學攻讀工商管理碩士學位。

▲蘇納克夫婦的身家比英王查理三世夫婦更富有。（圖／路透）

他大學畢業後，先是踏足金融界，2001年在高盛集團（Goldman Sachs）擔任分析師、2006年成為對沖基金管理公司TCI合夥人，2009年與在史丹佛大學讀書期間認識的印度IT巨頭印福思科技公司（Infosys）共同創辦人、富豪納拉雅納（Narayana Murthy）的女兒阿克莎塔（Akshata Murthy）結婚。

根據The Sunday Times預估，蘇納克夫婦的身家財富高達7.3億英鎊（約新台幣266億元），為英國1000位最富有的人中排名第222位，而英國國王查理三世夫婦身家約為3億至3.5億英鎊（約新台幣109億至128億元），這也是史上首次出現，唐寧街10號的主人比白金漢宮君王更富有的情況。

▲蘇納克將成為唐寧街10號新主人。（圖／路透）

蘇納克2014年開始步入政壇，2015年成為保守黨議員，2018年正式進入內閣，2020年被時任首相強生任命為財政大臣，是強生推動脫歐行動的重要支持者，後續為對抗疫情帶來的經濟低迷，他祭出一系列經濟刺激和抒困計劃，使英國得以保持近幾十年來的最低失業率，讓他的政治聲望大增，甚至超越上司強生。

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