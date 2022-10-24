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英將迎首位印度裔首相！「超級菁英」背景曝　保守黨視為經濟救星

▲▼蘇納克。（圖／路透）

▲蘇納克是下任英國首相的大熱門。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國前首相強生24日宣布退出保守黨黨魁選舉，為對手前財長蘇納克（Rishi Sunak）掃清道路，讓他有望成為英國首位印度裔首相。如今，蘇納克拜相之路唯一的競爭對手僅剩下下議院領袖莫丹特（Penny Mordaunt），然而截至目前為止，支持莫丹特提名競選的保守黨議員只有不到30人，代表至今已獲得144位議員支持的蘇納克幾乎確定成為下一任英國首相。

綜合外媒報導，現年42歲的蘇納克，1980年生於英國南安普敦（Southampton）地區一個印度裔家庭。他自小家庭環境優越，母親是藥劑師，父親則是英國國民保健署（NHS）的家庭醫師（GP）。蘇納克從著名貴族學校溫切斯特公學（Winchester College）畢業後，考入牛津大學修讀政治、哲學和經濟學（PPE）學位，並在2004年前往史丹佛大學攻讀工商管理碩士學位。

▲▼蘇納克全家福。（圖／翻攝自Facebook／Akshata Murthy）

▲蘇納克的妻子是印度「IT之父」的女兒。（圖／翻攝自Facebook／Akshata Murthy）

在那裡，他認識了印度IT巨頭印福思科技公司（Infosys）共同創辦人、千萬富翁納拉雅納（Narayana Murthy）的女兒阿克莎塔（Akshata Murthy），並與對方結婚。福布斯2022年數據顯示，娶了印度富豪女兒的蘇納克，目前的身家已高達36億美元（約新台幣1163億元），也是英國第222位最富有人士。

儘管岳家十分有錢，但蘇納克自己也富有「金頭腦」。過去曾在高盛集團（Goldman Sachs）擔任分析師的他，是強生推動脫歐行動的重要支持者，因此強生在2020年任命他出任財政大臣。當時，英國正在對抗疫情帶來的經濟低迷，於是蘇納克祭出一系列經濟刺激和抒困計劃，扶持了英國經濟，使英國得以保持近幾十年來的最低失業率，也讓蘇納克政治聲望大增。

在英國面臨通膨高漲、經濟持續放緩的艱難時刻，蘇納克在黨內被視為能穩定市場的救星，因此蘇納克23日指出，「英國是個偉大的國家，但正面臨嚴重的經濟危機，這就是為什麼我要成為保守黨黨魁，與下一任首相。我要搞定經濟、團結黨派，和為國家奉獻。我當過財長，幫助英國度過了經濟困頓。如今我們面臨的挑戰更大，但若我們能做出對的選擇，結果將是驚人的。」

雖然蘇納克的聲勢一片大好，但他也有其罩門。蘇納克曾在任期內將稅收提高至70年來最高水平，遭外界猛烈抨擊，但他的富豪妻子卻被揭露利用非居籍（non-domiciled）身分逃稅，而且他和強生也一樣陷入「派對門」，因違反防疫規定被罰款。另外，蘇納克岳父的公司至今仍在入侵烏克蘭的俄羅斯持續運營，讓蘇納克上一次競選首相時，遭在野的工黨要求解釋。

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