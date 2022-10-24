巨乳女模術後搭機慘爆開！高空壓力「直接爆頭」　鮮血從耳朵噴出

▲國外巨乳女模搭機時手術傷口直接爆開。（圖／翻攝自TikTok@polish_99）

記者羅翊宬／綜合報導

國外一名金髮巨乳模特兒，她痛訴自己接受眼部整形手術後，搭機時頭顱「爆炸」噴血的離奇慘劇！該位名為Weronika的女網友接受眼部手術，搭機前還花了100美元視訊看診，才從醫師獲得允許搭機證明，豈料當飛機在幾千英里高空時，身體發出可怕巨響，耳朵後方列出一道巨大傷痕，溫熱的鮮血從頸部滴下。

根據《紐約郵報》、《太陽報》，Weronika是成人色情影音平台OnlyFans的模特兒，她擁有24吋蠻腰、50英寸的翹臀，以及32J的傲人豐胸，在她頻道上的影片有高達880萬以上的點擊率。她20日在影音社群平台TikTok回憶這段驚悚過程，表示就在她和她的「白痴」男友搭機前，曾在土耳其選擇了接受角膜整容手術。

在眼部整容手術過程中，外科醫師在眼瞼的外角切開一道切口，切開了內外眥韌帶，將其收緊並拉至突起位置，之後用縫線固定住，並將切口縫合，這種療法在外眼瞼處創造一個微微隆起的翅膀狀，從而產生光滑而細長的形狀。

Weronika開始解釋，「無論是最初的外科醫師、還是醫院的機場醫師，都沒有人犯下任何錯誤，我上飛機時一切都很好。我有不尋常的軟組織，比一般人腫得厲害，導致我登機後一個小地方的裂縫裂開了。」

Weronika表示，儘管到目前為止，外科醫師對她術後的恢復狀況感到滿意，並表示會開給她適合搭機飛行的證明，不過最後醫師卻忘記了，這導致Weronika抵達機場後，必須另外花費100美元在機場接受檢查，最後才獲得機場醫師允許搭機。

Weronika認為頭部傷口之所以會爆開，很可能與高空中的機上壓力有關，「我們從凌晨2時就開始搭機，飛機上很冷，我醒來時感到非常痛苦，我能感覺到左耳後的周圍很痛，我的耳朵也在痛，而且真的痛到失去知覺，當我起身去廁所時，我聽到『砰』一聲巨響。緊接著，我開始感覺一股熱熱液體順著脖子往下滴，很明顯......那是血！」

Weronika回憶，接下來的飛行對她來說相當痛苦，因為她必須用繃帶和紙巾敷在頭上止血，她感覺到所有血液、液體都流進了開刀的軟組織。

Weronika對粉絲掛保證，表示她的傷勢目前已無大礙、不會危及性命。

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