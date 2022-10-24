「習家軍」何衛東升軍委副主席　策劃環台軍演就是他

▲外界猜測，何衛東被破格任命中央軍委會副主席，可能是因為中國打算劍指台灣。（圖／翻攝解放軍報）

記者葉睿涵／綜合報導

中國23日公佈新一屆中央政治局常委，軍方最高領導層出現重大改變，年初剛卸下東部戰區司令的何衛東，罕見地連跳三級，直接進入中共政治局，直升中央軍委副主席，引發外界臆測，認為何衛東的晉升明確表明解放軍未來5年的目標是台灣。

據《南華早報》報導，中國在中共二十大選出新一任中央政治局常委，國家主席習近平打破任期限制，三度擔任中央委員會總書記與中央軍委主席，與兩位中央軍委副主席，張又俠和何衛東，共同將2027年設定為解放軍軍事理論、人事培訓、裝備和技術現代化戰略的里程碑。

現年65歲的何衛東，之前是解放軍在東部戰區的司令。他自1972年入伍開始，軍旅生涯幾乎都在中國東南沿海度過，同時也長期領導福建對台作戰的主力部隊「第73集團軍」，對台灣局勢十分熟悉，今年8月中國祭出的大規模圍台軍演，就是出自於何衞東之筆。

▲中國23日宣布新一屆中央政治局委員，中央軍委會7名成員多數為「福建派」人馬，同時也擁有豐富作戰經驗。（圖／記者任以芳攝）

今年1月才剛卸下東部戰區司令員的何衛東，在中共二十大後，官位突然三級跳，進入中共中央軍委會擔任副主席，同時兼管中央軍委聯合作戰指揮中心。中共軍委會是解放軍最高指導機關，其軍委主席由習近平兼任，而另一位副主席則是習近平的盟友、有豐富實戰經驗的張又俠。

中共軍委會7位成員中，連任軍委苗華也是福建部隊出身，對台事務相當熟系，而新任軍委劉振立，也是解放軍少數有戰爭經驗的將領，顯示中共軍委會現在已幾乎被實戰派把持，而且全是習近平的「習家軍」，引發外界擔憂，習近平是否在為中國侵台做準備。

常駐香港的軍事評論員宋仲平表示，習近平大幅提拔「福建派」人馬表明了解放軍正在加強對台軍事行動的戰鬥準備。新加坡國立大學東亞研究所的李楠也認為，習近平破格提拔何衛東，是為了解決台灣問題，而張又俠打破了黨內「中央委員需在68歲退休」的不成文規定，持續連任副主席，是因為習近平需要一個心腹來掌管解放軍，和培養年輕軍官。