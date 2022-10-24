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俄名嘴言論泯滅人性　烏克蘭兒童「應淹死、燒死」他講完滿臉笑容

▲▼俄國官媒RT電視台主持人克拉索夫斯基（Anton Krasovsky）表示，烏克蘭小孩應被溺死、燒死。（圖／翻攝自推特@JuliaDavisNews）

▲俄羅斯官媒名嘴表示，烏克蘭小孩應被淹死、燒死。（圖／翻攝自推特@JuliaDavisNews，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄國官媒「RT電視台」的主持人克拉索夫斯基（Anton Krasovsky）上周在節目中發表近乎泯滅人性的言論，他認為那些蘇聯時期批評俄國占領的烏克蘭兒童應「直接扔進激流湍急的河裡」，他邊比著食指邊說「淹死那些孩子，淹死他們」，還建議把他們推到小屋裡燒死，語畢露出一臉笑容，似乎很滿意自己的提議。

▲▼俄國官媒RT電視台主持人克拉索夫斯基（Anton Krasovsky）表示，烏克蘭小孩應被溺死、燒死。（圖／翻攝自推特@JuliaDavisNews）

▲克拉索夫斯基說完要燒死烏克蘭小孩後，露齒燦笑。

根據路透社報導，克拉索夫斯基在上周播出的節目中訪問了俄國科幻小說作家盧基揚年科（Sergei Lukyanenko）。盧基揚年科提到，他1980年代蘇聯時期首次訪問烏克蘭時，那邊的孩子對他說，若不是莫斯科占領了他們的國家，他們會過上更好的生活。

克拉索夫斯基聞言一邊比著食指回覆道，「那他們應該被淹死在Tysyna河中」、「淹死那些孩子，淹死他們」。還做出向下丟擲的手勢說，「不論是誰，說莫斯科占領他們的，就應該被扔進水流湍急的河流中」。他更建議要把孩子們推到小屋裡燒死，並明顯露出了笑容。

這段節目影片已被到處轉發，其中一則推特貼文更有超過220萬次觀看。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，「還沒禁播RT的各國政府們必須看一下這個片段。」他指責這段節目是在激進煽動種族滅絕，無關言論自由，「必須在全球範圍封殺RT。」

外媒指出，克拉索夫斯基自2020年以來持續擔任RT俄語頻道的主持人，而RT是由由俄羅斯政府資助、控制的電視新聞網，一直以來都站在支持克里姆林宮的立場，俄烏戰爭後部分歐盟或西方世界國家封鎖了RT的頻道或節目內容。RT頻道新聞總編表示，克拉索夫斯基發表「令人作嘔的」（disgusting）言論後已經遭到停職，且RT所有員工沒有人認同他的觀點。

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