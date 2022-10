俄名嘴言論泯滅人性　烏克蘭兒童「應淹死、燒死」他講完滿臉笑容

▲俄羅斯官媒名嘴表示,烏克蘭小孩應被淹死、燒死。(圖/翻攝自推特@JuliaDavisNews,下同)

記者張寧倢/綜合外電報導

俄國官媒「RT電視台」的主持人克拉索夫斯基(Anton Krasovsky)上周在節目中發表近乎泯滅人性的言論,他認為那些蘇聯時期批評俄國占領的烏克蘭兒童應「直接扔進激流湍急的河裡」,他邊比著食指邊說「淹死那些孩子,淹死他們」,還建議把他們推到小屋裡燒死,語畢露出一臉笑容,似乎很滿意自己的提議。

▲克拉索夫斯基說完要燒死烏克蘭小孩後,露齒燦笑。

根據路透社報導,克拉索夫斯基在上周播出的節目中訪問了俄國科幻小說作家盧基揚年科(Sergei Lukyanenko)。盧基揚年科提到,他1980年代蘇聯時期首次訪問烏克蘭時,那邊的孩子對他說,若不是莫斯科占領了他們的國家,他們會過上更好的生活。

克拉索夫斯基聞言一邊比著食指回覆道,「那他們應該被淹死在Tysyna河中」、「淹死那些孩子,淹死他們」。還做出向下丟擲的手勢說,「不論是誰,說莫斯科占領他們的,就應該被扔進水流湍急的河流中」。他更建議要把孩子們推到小屋裡燒死,並明顯露出了笑容。

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg