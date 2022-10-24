　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐廷琮：謝福弘密會蘇嘉全！出賣韓國瑜倒戈蔡英文

▲▼徐廷琮,謝福弘,蘇嘉全,2022九合一大選,鍾東錦,2022苗栗縣,2022苗栗縣長。（圖／資料照）

▲前西湖鄉農會理事長蕭駿逸爆謝福弘在2020總統大選前曾密會蘇嘉全。（圖／鍾東錦競選辦公室提供，下同）

政治中心／苗栗報導

苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部執行長徐廷琮日前揭露：「謝福弘密會民進黨蘇嘉全，出賣當時代表國民黨競選總統的韓國瑜。」遭到謝陣營提告；今（24）日，前西湖鄉農會理事長蕭駿逸以及三義鄉民代表林盈富等2人出面證實，確實有這場密會，兩人表示，「誠實」是一個政治人物最基本的要求，加上不忍心看到無辜人士被告、背黑鍋，於是挺身而出，站出來揭發謝福弘根本無法代表「正藍軍」。

前西湖鄉農會理事長蕭駿逸表示，自己在109年1月4日接到前縣長傅學鵬打來的電話，說立法院長蘇嘉全在公館家中，邀請他前往一起吃午飯，順便「聊一聊」，因為是傅前縣長親自邀約，他隨後驅車趕往，抵達時包含蘇嘉全、傅學鵬以及時任農田水利會會長謝福弘都在現場。

蕭駿逸表示，在談話過程中，蘇嘉全直言，「只要大家支持蔡英文連任總統，地方上要甚麼資源或有甚麼需求，都可以提出來」。由於與會成員有許多是藍軍地方領袖，讓蕭駿逸大感意外，但礙於位階不高，當時就沒有多說甚麼。

▲▼徐廷琮,謝福弘,蘇嘉全,2022九合一大選,鍾東錦,2022苗栗縣,2022苗栗縣長。（圖／資料照）

▲三義鄉民代表林盈富（左一）質疑時任水利會長的謝福弘，2020總統大選時等同於「帶槍投靠」蔡英文陣營。

三義鄉民代表林盈富則指出，前縣長傅學鵬為了展現個人在地方上的影響力，分別從18鄉鎮市找人前往，傅學鵬還特地要求出席者「今天不要拍照」，當天也看到謝福弘確實與會，但不曉得當時謝福弘除了水利會長外，是否兼任國民黨苗栗市黨部主委身分，如果他還擔任地方黨部要職，加上水利會系統，等於是「帶槍倒戈」。林盈富不以為然地表示，這種事情他做不出來，所以2020總統大選，他還是投給了國民黨的韓國瑜。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，前縣長傅學鵬與綠營黨政要員交好，在地方上眾所皆知，另一名前縣長劉政鴻在上一次縣長選戰，帶兵倒向徐定禎更是不爭的事實，只有國民黨高層狀況外。

徐廷琮強調：「歷史的教訓殷鑑不遠，民進黨為了林智堅，全黨挺一人，造成全黨向下沉淪，如今，2名證人指證歷歷，謝福弘109年1月4日參與密會，出賣韓國瑜，同年9月底，就順利上任民進黨官派的農田水利署苗栗管理處處長一職，兩者的關係，謝福弘有必要說清楚、講明白，而這一次參選會不會又成為前縣長的傀儡？會不會再次出賣國民黨？會不會讓苗栗縣政危機重現？」

徐廷琮呼籲國民黨中央高層「千萬要擦亮眼睛」：「全黨救一個民調遠遠落後的候選人，可能嗎？當然不可能，他們主要目的就是要拉下鍾東錦，幫助民進黨綠化苗栗，『藍皮綠骨』莫此為甚。」

徐廷琮強調，地方人最了解苗栗，他認為目前選情是「3綠打1藍」，「徐定禎、謝福弘和宋國鼎，可說是一唱、一跳、一和，聯合起來抹黑、誣陷鍾東錦，但鍾東錦絕對不會退縮，反而會勇往直前，團結、凝聚苗栗鄉親的力量，共同抵抗綠色恐怖的入侵。」徐廷琮呼籲鄉親做為鍾東錦的靠山，和鍾東錦攜手打贏苗栗這1仗。

ET快訊
快訊／3歲男童和姊姊玩耍　突昏迷猝死
倒數7天！逛好市多得知「1權益」還能用　會員驚喜：差點忘記
林志穎車禍後「首開千萬愛車出門」　雙頰凹陷暴瘦身形曝光
快訊／金鐘獎2天收視出爐！　她獲獎那刻衝最高
12歲女童Apple Watch狂響　醫一檢查「發現罹癌」
金鐘57追憶已故影人「漏了余苑綺」？利菁揪關鍵
習近平野心大增！　美專家：台海恐爆現代史上最慘烈戰爭
快訊／特斯拉撞飛10公尺！　桃園女騎士慘死
快訊／關指部4人拍抖音　全數遭汰除　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝召集跨部會討論兵役延長的是羅秉成　邱國正：目前協調地蠻順暢

最新民調！黃珊珊33.7％列第一　蔣萬安：當作參考

陳時中競辦曝：風災時不只柯文哲忙輔選　發言人還度假飆歌

競選總部成立！陳鴻源、羅文崇「2大咖站台」　謝和弦到場挺他

侯友宜、盧秀燕、蔣萬安人氣爆棚　票選活動率先「破萬」

徐廷琮：謝福弘密會蘇嘉全！出賣韓國瑜倒戈蔡英文

台北市長公辦政見會下月12、15日登場　長達6小時！12人順序曝光

抓到了！南投縣府送300元時尚泡麵碗　他控告許淑華賄選

12立委「做分身」聯合站街口拜票　林佳龍：這是侯友宜陣營沒有的

快訊／關指部4人拍抖音「全數汰除」　邱國正：不能指望阿兵哥自愛

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

曝召集跨部會討論兵役延長的是羅秉成　邱國正：目前協調地蠻順暢

最新民調！黃珊珊33.7％列第一　蔣萬安：當作參考

陳時中競辦曝：風災時不只柯文哲忙輔選　發言人還度假飆歌

競選總部成立！陳鴻源、羅文崇「2大咖站台」　謝和弦到場挺他

侯友宜、盧秀燕、蔣萬安人氣爆棚　票選活動率先「破萬」

徐廷琮：謝福弘密會蘇嘉全！出賣韓國瑜倒戈蔡英文

台北市長公辦政見會下月12、15日登場　長達6小時！12人順序曝光

抓到了！南投縣府送300元時尚泡麵碗　他控告許淑華賄選

12立委「做分身」聯合站街口拜票　林佳龍：這是侯友宜陣營沒有的

快訊／關指部4人拍抖音「全數汰除」　邱國正：不能指望阿兵哥自愛

勇士半場轟炸89分　柯瑞狂砍33分主場剋國王

腦袋浸水遭啃咬！男孩游泳「鼻子鑽蟲蟲」　感染一周後不幸慘死

LIVE／隔離天數再縮短進度曝　王必勝最新說明

淫保全性侵+囚少女遭重判　情人節「越獄失敗」再增4月徒刑

瑞芳3歲男童家中玩耍…突倒地昏迷「心跳停了」！送醫搶救不治

林襄中空跳鋼管太拼！一開腿「正面疑走光」 緊急被P圖 畫面全播出

台北5間「麻辣鍋」吃過必回訪！最好吃鴨血、生日肉蛋糕　現在就訂起來

英格蘭大嫂團極奢世界盃之旅　住10億英鎊郵輪、逛珠寶看駱駝比賽

83歲陳淑芬心律不整「心跳停止14秒」急手術！　失聯2個月近況曝光

曝召集跨部會討論兵役延長的是羅秉成　邱國正：目前協調地蠻順暢

政治熱門新聞

最新民調！黃珊珊支持度跌至17％墊底　蔣萬安領先陳時中7個百分點

台灣基進燒國民黨旗　王浩宇不挺：危險行為

快訊／關指部4人拍抖音「全數汰除」　邱國正：不能指望阿兵哥自愛

1年內發生戰爭機率？　國安局：不排除「以戰逼統」

輔選變踢館？韓國瑜開玩笑請蔣萬安下台　「國瑜娃娃」再現造勢場

黃偉哲批馬負債1.7兆「敗家總統」

余苑綺癌逝2個月！　余天悲吐難放下：宛如心頭肉割一塊

屏東最年輕鄉長候選人　29歲正妹藍婉倩強調沒包袱

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

韓國瑜輔選金句連發…驚爆立委跑攤吼「快煩死了」

矢板明夫推測：習近平5年後還想連任

韓國瑜譏愁眉苦臉　陳時中：笑容可能要多一點

誰BMI超過26？邱國正令不准站　她嗆：陸軍司令徐衍璞第一個開除

陳時中北市支持度曾超過8成！　她嘆：選成這樣要怪誰？

更多熱門

相關新聞

台北市長公辦政見會下月登場

台北市長公辦政見會下月登場

九合一大選進入倒數，台北市長選戰激烈，今年一共有12名候選人。台北市選舉委員會24日表示，市長選舉公辦政見發表會將辦理2場次，分別為11月12日、11月15日上午10時舉辦，預計晚間6時才結束；由於一共有12人登記，經委員會議衝粉討論決議，採「一輪方式」辦理，一人發言時間為30分鐘。

縣府送300元時尚泡麵碗　他控告許淑華賄選

縣府送300元時尚泡麵碗　他控告許淑華賄選

立委聯合站街口拜票　林佳龍：這侯友宜陣營沒有

立委聯合站街口拜票　林佳龍：這侯友宜陣營沒有

陳不辦雙城　蔣：堅守對等尊嚴

陳不辦雙城　蔣：堅守對等尊嚴

陳時中嗆蔣萬安胡說八道　「顯露出他惱羞成怒」

陳時中嗆蔣萬安胡說八道　「顯露出他惱羞成怒」

關鍵字：

徐廷琮謝福弘蘇嘉全2022九合一大選鍾東錦2022苗栗縣2022苗栗縣長

讀者迴響

熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

快訊／馬國女大生解剖死因曝！凶嫌扯謊

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

萬華角頭開槍打老大　扯出數10億利益

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

「千年一遇美少女」橋本環奈爆熱戀　變裝奔男星家約會

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面