徐廷琮：謝福弘密會蘇嘉全！出賣韓國瑜倒戈蔡英文

▲前西湖鄉農會理事長蕭駿逸爆謝福弘在2020總統大選前曾密會蘇嘉全。（圖／鍾東錦競選辦公室提供，下同）

政治中心／苗栗報導

苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部執行長徐廷琮日前揭露：「謝福弘密會民進黨蘇嘉全，出賣當時代表國民黨競選總統的韓國瑜。」遭到謝陣營提告；今（24）日，前西湖鄉農會理事長蕭駿逸以及三義鄉民代表林盈富等2人出面證實，確實有這場密會，兩人表示，「誠實」是一個政治人物最基本的要求，加上不忍心看到無辜人士被告、背黑鍋，於是挺身而出，站出來揭發謝福弘根本無法代表「正藍軍」。

前西湖鄉農會理事長蕭駿逸表示，自己在109年1月4日接到前縣長傅學鵬打來的電話，說立法院長蘇嘉全在公館家中，邀請他前往一起吃午飯，順便「聊一聊」，因為是傅前縣長親自邀約，他隨後驅車趕往，抵達時包含蘇嘉全、傅學鵬以及時任農田水利會會長謝福弘都在現場。

蕭駿逸表示，在談話過程中，蘇嘉全直言，「只要大家支持蔡英文連任總統，地方上要甚麼資源或有甚麼需求，都可以提出來」。由於與會成員有許多是藍軍地方領袖，讓蕭駿逸大感意外，但礙於位階不高，當時就沒有多說甚麼。

▲三義鄉民代表林盈富（左一）質疑時任水利會長的謝福弘，2020總統大選時等同於「帶槍投靠」蔡英文陣營。



三義鄉民代表林盈富則指出，前縣長傅學鵬為了展現個人在地方上的影響力，分別從18鄉鎮市找人前往，傅學鵬還特地要求出席者「今天不要拍照」，當天也看到謝福弘確實與會，但不曉得當時謝福弘除了水利會長外，是否兼任國民黨苗栗市黨部主委身分，如果他還擔任地方黨部要職，加上水利會系統，等於是「帶槍倒戈」。林盈富不以為然地表示，這種事情他做不出來，所以2020總統大選，他還是投給了國民黨的韓國瑜。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，前縣長傅學鵬與綠營黨政要員交好，在地方上眾所皆知，另一名前縣長劉政鴻在上一次縣長選戰，帶兵倒向徐定禎更是不爭的事實，只有國民黨高層狀況外。

徐廷琮強調：「歷史的教訓殷鑑不遠，民進黨為了林智堅，全黨挺一人，造成全黨向下沉淪，如今，2名證人指證歷歷，謝福弘109年1月4日參與密會，出賣韓國瑜，同年9月底，就順利上任民進黨官派的農田水利署苗栗管理處處長一職，兩者的關係，謝福弘有必要說清楚、講明白，而這一次參選會不會又成為前縣長的傀儡？會不會再次出賣國民黨？會不會讓苗栗縣政危機重現？」

徐廷琮呼籲國民黨中央高層「千萬要擦亮眼睛」：「全黨救一個民調遠遠落後的候選人，可能嗎？當然不可能，他們主要目的就是要拉下鍾東錦，幫助民進黨綠化苗栗，『藍皮綠骨』莫此為甚。」

徐廷琮強調，地方人最了解苗栗，他認為目前選情是「3綠打1藍」，「徐定禎、謝福弘和宋國鼎，可說是一唱、一跳、一和，聯合起來抹黑、誣陷鍾東錦，但鍾東錦絕對不會退縮，反而會勇往直前，團結、凝聚苗栗鄉親的力量，共同抵抗綠色恐怖的入侵。」徐廷琮呼籲鄉親做為鍾東錦的靠山，和鍾東錦攜手打贏苗栗這1仗。