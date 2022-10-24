生死瞬間！俄Su-25被轟飛官急跳傘　下秒戰機眼前炸成衝天火球

A Russian Su-25 flying at low level gets hit by a Ukrainian SAM, the pilots helmet cam captures his ejection and landing. pic.twitter.com/4uPJggLP0H — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 23, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄戰爭爆發至今已滿8個月，雖然俄軍多次試圖壓制烏克蘭空防，但俄羅斯戰機被擊落或墜毀的事件頻傳，重挫俄國空軍形象。推特近日流出一段影片，重現了一段俄羅斯Su-25被射中後墜毀、飛行員緊急彈射逃生的過程，畫面驚心動魄。

網友「@Osinttechnical」23日在推特發文，秀出一段俄軍飛行帽上攝影機拍攝的影片，還原了一名俄羅斯飛行員驚險的逃生過程。從畫面可見，這架Su-25攻擊機當時已被烏克蘭的防空飛彈擊中，因此正在低空滑翔，不過由於戰機已有部分機身著火，飛行員無法再等戰機安全落地，於是他決定緊急彈射。

▲俄羅斯一架Su-25被擊中後，飛行員緊急彈射逃生。（圖／翻攝自推特）

就在飛行員被拋出機外、打開降落傘瞬間，空中傳來一陣激烈的爆炸聲，下秒只見他的戰機被炸成一團巨大火球，混合著滾滾濃煙直沖天際，而起火的飛機零件則被爆炸衝力炸得四處亂飛。

死裡逃生的俄軍飛行員落地後氣喘吁吁，倒落在地久久不能起身。他隨後解開傘具、環顧四周觀察環境，發現遠方的Su-25攻擊機正冒著大量黑色濃煙，看似已被燒成廢鐵，影片最後傳出疑似來自指揮部慰問的語音後停止。

@Osinttechnical並未說明相關影片的拍攝時間及地點，但烏克蘭總參謀部統計，截至10月23日，烏克蘭武裝部隊已擊落俄軍270架戰機和245架直升機，顯示俄羅斯空軍損失慘重。