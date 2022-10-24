12歲女童Apple Watch警示聲狂響　醫一檢查「竟發現罹癌」

▲國外一名12歲女童因智慧型手錶偵測到心率異常，就醫開刀後才發現罹癌。圖為Apple Watch Series 8。（圖／蘋果提供）

記者張寧倢／編譯

Apple Watch除了偵測血氧濃度與心率外，最新加入了車禍偵測和體溫感測功能。美國有一名12歲女童就是因為Apple Watch才找回健康，女童母親日前注意到手錶不斷發出警示聲，發現孩子心率異常地高，就醫後女兒竟被診斷出罹癌。

根據美媒「HOUR Detroit」報導，紐約的12歲女童麥爾絲（Imani Miles）佩戴的蘋果Apple Watch某天晚上不斷發出嗶嗶聲。母親潔西卡（Jessica Kitchen）發現手錶偵測到女兒有高心率的狀況，「這真的很奇怪，因為過去從未發生過，（當天）通知就是一直在響。」

潔西卡趕緊帶著女兒去醫院檢查，醫生認為可能是罹患俗稱盲腸炎的闌尾炎，快速地替麥爾絲動手術切除闌尾，不過，一開完刀卻發現麥爾絲的闌尾上有一個神經內分泌腫瘤，這在兒童患者中相當罕見。醫生發現，不只闌尾腫瘤，癌細胞還已經擴散到其他部位，需要再次進行切除手術。

潔西卡慶幸地說，假如當時智慧手錶沒有響起警告聲，她可能會隔好幾天後才帶女兒去看醫生，「如果她沒有那支手錶，病況可能會更糟。」報導提到，麥爾絲後來成功接受手術，目前正在家中慢慢康復，每天也都繼續戴著Apple Watch監測基本身體狀況。

過去本站也曾報導「腹痛高燒竟是「闌尾癌」 醫：腫瘤破裂致死率高達50%」，汐止國泰綜合醫院一般外科主任陳樞鴻就指出，闌尾癌是因腫瘤較大而阻塞闌尾腔，造成闌尾缺缺血並續發感染，一旦破裂易造成腹膜炎引發敗血症或癌細胞瀰漫腹腔，致死率高達50%。但初期多無特殊症狀，疼痛特點與急性或慢性闌尾炎很相似，早期常被診斷為闌尾炎，多數病例是在闌尾切除手術中或術後病理檢查時才發現。

►BioNTech執行長曝「癌症疫苗」已有突破！ 有望2030年前問世

►梵谷遭殃9天輪到莫內！ 代表作《乾草堆》遭潑「黏稠馬鈴薯泥」

►胡錦濤20大離席恐非自願 法新社曝4大說法：習近平容不下江、胡派

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》