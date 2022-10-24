大韓航空客機衝出跑道！疑降落時「煞車失靈」　機場曝：無法減速

▲大韓航空一架班機降落菲律賓宿霧時衝出跑道。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

大韓航空客機A330-300（航班編號KE631）昨（23）日晚間降落菲律賓宿霧國際機場時，因當地氣候惡劣，連續2次無法順利降落，至第3次降落時卻意外衝出跑道，機鼻至機腹位置嚴重受損。南韓、菲律賓當局研判，該架客機因為剎車系統失靈，才會導致客機降落後無法順利減速，衝出距離跑道末端250公尺處。

根據《韓聯社》，南韓國土交通部與航空業界人士指出，該架大韓航空班機上有162名乘客、11名空服人員，從南韓仁川國際機場出發後，於當地時間23日晚間11時7分降落在宿霧國際機場，豈料卻因剎車系統失靈，導致整架客機偏離跑道，幸好無人傷亡。

南韓、菲律賓當局分析事故原因，表示該架客機的剎車系統很有可能是因為前2次試圖降落的過程中，因為施加給輪胎的衝擊力道過大，導致剎車油壓系統失靈。該架航班的機長事後透露，「降落時剎車系統的警告燈亮起，在跑道時無法順利降低速度。」

▲大韓航空一架班機降落菲律賓宿霧時衝出跑道，目前仍等待大型起重機具牽引。（圖／CFP）

報導指出，由於宿霧機場只有一條跑道供航班起降，事故發生後該條跑道還是封閉狀態，導致目前沒有班機能夠從宿霧返回南韓；菲律賓當局雖計畫暫訂於24日下2時重啟機場，但目前機場內並無牽引客機的大型起重機，因此機場重啟的時間點將預估往後延。

一名搭乘該航班的31歲研究所女學生、懷孕的金姓乘客表透露，「飛機若再往後滑，恐怕就會差點撞上一旁的民宅」；她表示，當機上響起即將降落的廣播內容後，機上乘客開始啜泣、慘叫。

金姓乘客補充道，「正當機上所有乘客都認為，飛機應該會比預期更順利降落，因此拍手叫好時，突然整架班機發出震耳欲聾的巨響、強烈撞擊地面，撞擊時間長達5秒以上，之後飛機開始停電，嗆鼻的煙味開始傳了出來。」

金姓乘客表示，最後她依照指示搭乘滑梯離開客機。

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