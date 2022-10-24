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北韓商船越境侵犯！南韓海軍「警告射擊」強硬驅離：緊急與美軍演

▲▼今年9月南韓一名海洋水產部公務員游入北韓海域，使北韓膽顫心驚、將之槍殺。（圖／達志影像）

▲北韓一艘商船24日進犯黃海北方界線，遭南韓海軍驅離。（示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

中共二十大才剛落幕，豈料北韓（朝鮮）卻又開始軍事挑釁！北韓5000噸級商船「霧砲號」（무포호，暫譯）於今（24）日凌晨在西海（黃海）侵犯北方界線（NLL），遭南韓海軍實施警告射擊驅離，沒想到北韓旋即發射10枚砲彈反擊，北韓官媒怒批南韓軍艦越境。對此，南韓陸海空三軍旋即與美軍實施聯合訓練。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部指出，北韓一艘名為「霧砲號」的商船24日凌晨3時42分在西海（黃海）白翎島西北方27公里處南下侵犯北方界線；對此南韓海軍先是實施2次的通訊警告，在霧砲號尚未改變航路，才又朝霧砲號分2次、使用M60通用機槍實施警告射擊，共射擊20發子彈。

之後，北韓商船霧砲號於上午4時20分變更航道、往北方界線以北航行。南韓軍方判定，霧砲號已通過北方界線末端、朝中國的方向航行。

針對北韓帶有意圖的軍事挑釁，南韓派出海軍護衛艦、數艘艦艇，甚至還包括空軍KF-16戰鬥機等海上巡邏機應對。南韓海軍艦艇航行至距霧砲號僅1公里海面處時，北韓旋即透過廣播向南韓警告，「請勿靠近北側海域」。

▲▼北韓曾揚言開砲攻擊首爾、燒成火海，美國智庫分析極有可能發生。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓連日來多次在黃海南道長山串一帶開砲，違反《九一九軍事協議》。（圖／達志影像／美聯社）

在霧砲號返回北方界線以北後，北韓旋即於清晨5時14分在黃海南道長山串（장산곶）一帶朝西海（黃海）北方海上軍事緩衝區發射10枚多管火箭做為反擊。對此，南韓聯合參謀本部痛批北韓此舉再度違反《九一九軍事協議》。

然而，北韓軍方總參謀部卻於上午6時7分透過發言人發表聲明指控南韓，「今日清晨3時50分南朝鮮（南韓）魁儡海軍2艦隊所屬護衛艦以取締不明船隻為由，在白翎島西北方20公里處海面上侵犯我軍（北韓）所劃定的海上軍事分界線約2.5至5公里處。」

《韓聯社》指出，北韓認為南韓、國際社會所劃定的「北方界線」（NLL）對於北韓自身而言較為不利，因此私自劃定一條「海上軍事分界線」，位於北方界線南側6公里處。鄭成長等北韓事務專家認為，北韓對於自己能運用戰術核武充滿自信，因此正透過某些舉動試圖讓北方界線失去效力。

據悉，北韓曾於1991年派出一艘運載飛毛腿飛彈的船隻準備前往敘利亞，豈料途中卻遭美國、以色列監控，最後無法順利交貨，該艘船隻名稱正是「霧砲號」。

▲▼南韓軍與美軍19日在京畿道驪州展開聯合渡河訓練。（圖／路透）

▲南韓軍與美軍19日在京畿道驪州展開聯合渡河訓練。（圖／路透）

針對北韓24日上午透過商船在西海（黃海）侵犯北方界線所發起的軍事挑釁行為，南韓海軍將從24至27日和陸軍、空軍、海洋警察、美國陸空軍等在事發海域展開聯合訓練。

南韓海軍將派出神盾級驅逐艦、護衛艦等20多艘軍艦以及海上巡邏機、海上作戰直升機；南韓陸軍則將出動阿帕契直升機、海岸警戒部隊；南韓空軍則出動F-15K與KF-16等戰機。

至於美國陸軍則出動阿帕契直升機、空軍則出動A-10攻擊機。

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