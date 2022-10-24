胡錦濤「被離場」獨子胡海峰慘了！　網揪2關鍵：已被習近平冷凍

▲中國前國家主席胡錦濤在中共二十大被請離場，引發國際關注。（圖／記者任以芳攝）

記者葉睿涵／綜合報導

中國前任國家主席胡錦濤22日在中共二十大的閉幕典禮中「被架出場」，隨後胡錦濤與兒子胡海峰的名字，在中國內部同被列為敏感詞遭全面封殺，引發國際關注。如今外界認為，胡錦濤「被離場」一事恐怕象徵著兒子胡海峰未來仕途不妙。

綜合外媒報導，下月將滿50歲的胡海峰是胡錦濤唯一的兒子，他現任中共浙江省麗水市市委書記，同時也是本屆二十大的人大代表。雖然胡海峰是備受矚目的「紅二代」，但隨著胡錦濤在2012年裸退支持習近平上位後，胡海峰的仕途就連連受阻。

胡海峰在2018年升任麗水市市委書記後，曾多次傳出他有機會升任副省級官員，然而4年過去，他迄今仍在原地打轉，甚至無法進入20大候補中央委員名單，落後於一眾「70後」官員。隨著胡錦濤22日「被離場」事件爆發，在台下目睹父親被架離的胡海峰，仕途瞬間成為推特等境外社群熱議話題。

▲外界認為，胡錦濤「被離場」一事暗示了胡海峰未來仕途不妙 。（圖／翻攝自鳳凰網）

許多網友認為，早該升任副部胡海峰明顯已被習近平冷凍，再加上如今爆發「被離場」一事，可見習近平已和胡錦濤這位前政治盟友關係不睦，猜測胡海峰未來的仕途恐怕不妙。

胡錦濤在22日的中共二十大閉幕典禮被請出場，不少外媒都表示，胡錦濤當時看起來並不想走，甚至面露不悅、多次抗拒，讓這戲劇性的一幕成為國際輿論焦點。雖然中國官媒新華社後來指出，胡錦濤是因為在會議期間身體不適，才會被工作人員攙扶出場，不過相關說法卻不被外界買單。

有網友指出，如果胡錦濤當時真的身體欠佳，禮貌來說，鄰座的習近平等人應該會起身相送，然而胡錦濤身邊等人卻連欠身的動作都沒有。另外，「被離場」一事爆發後，微博等中國社群媒體都封殺了相關消息與討論，「胡錦濤」的名字被禁止搜尋，搜尋「胡海峰」的名字也不見任何相關結果，因此不少網友認為，胡海峰的未來恐怕不妙。