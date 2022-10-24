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幼稚園午餐「白飯配魚露」照片曝！校長盜取午餐費　遭重判192年

記者張方瑀／綜合報導

泰國社群網站上流傳一張幼稚園學生的午餐照引發網友撻伐，原來是孩子們竟只吃魚露配白飯，當局隨即對此展開調查，結果發現竟是校長盜取營養午餐費，導致學生沒菜可吃。最新調查結果出爐，這名貪污校長被法院重判192年，至少要服刑50年。

根據泰國《The Thaiger》報導，泰國南部素叻他尼府（Surat Thani）巴達邁（Ban Tha Mai）學校的營養午餐照，今年7月在網路上曝光後引發爭議，原來是這些學生的營養午餐竟只有魚露配飯，從曝光的照片可以看到，學生的多格餐盤上只有撒上魚露的白飯，旁邊還有幾片檸檬搭配，讓網友質疑，學生的營養午餐不可能如此寒酸。

網友憤怒表示，每個學生平均21泰銖的餐費怎麼可能夠，剩餘的預算到哪裡去了？報導指出，根據泰國教育部規定，每個7至9年級學生可向政府申請每年4800泰銖的餐費，10至12年級則有每年6250泰銖的補貼。

當局介入調查後發現，巴達邁學校的校長Somchao Sitthichen嚴重貪污，他不但長期盜取學生的餐費，甚至還謊報「196名幽靈學生」來領取多餘補助。法院裁定，他犯有77項貪腐罪名，每項罪名可判處5年徒刑，最初刑期高達385年；但他認罪後降為192年，而泰國刑法也規定最長只能監禁50年。

報導指出，泰國政府機關貪腐成性，沒想到這次卻連學生都受害，法院認為Somchao Sitthichen犯了嚴重罪行，讓孩子們無法得到足夠營養讓身體均衡發展，會對孩子們產生長期的負面影響，才會判處重刑。

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