　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

胡錦濤20大離席恐非自願　法新社曝4大說法：習近平容不下江、胡派

▲▼ 二十大胡錦濤中場休息離場 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共二十大22日閉幕，胡錦濤於中場休息時提前離場。（圖／記者任以芳攝）

記者張寧倢／編譯

中共前領導人胡錦濤22日在中共第二十次全國代表大會（二十大）閉幕會議上被攙扶離席，雖然官媒解釋他當時「身體不適」，背後原因仍引發外界揣測。對此，法新社就整理了胡錦濤提前出場的4種主要說法。

● 身體不適

中國官媒新華社的英文版官方推特發文稱，胡錦濤最近一直花時間養生，但仍堅持參加閉幕，「當他在閉幕會議期間身體不適時，工作人員為了他的健康狀況著想，陪他到會場旁邊的房間休息。現在他好多了。」

新加坡國立大學中國政治專家吳木鑾（Alfred Wu Muluan）表示，外界長期以來都在猜測胡錦濤健康出現問題，「胡錦濤已經明顯老了」。他補充，當2012年權力交棒給習近平時，這位前領導人似乎已有類似巴金森氏症的症狀，2015年他某次露面時雙手「明顯顫抖」。

● 習近平容不下江派、胡派

其他分析認為，胡錦濤出乎意料的離場，可能是為了向黨內反對習近平連任的潛在人士，發出強烈的政治訊號。胡錦濤在他2003年到2013年任期內被認為是對黨內不同派系更加寬容，也更向世界開放的執政時期。這種相對多元主義的時期放到現在習近平領導下的中國幾乎無法想像。

新加坡管理大學教授高樹超（Henry Gao）表示，胡錦濤突然退場「必須和習近平在二十大報告中對於胡錦濤時代的嚴厲批評一起解讀」，考量到黨代會的仔細安排，胡錦濤離席場面會被在場眾人和媒體看到，並非巧合。

澳洲國立大學（Australian National University）中國問題專家司馬偉（William Sima）則說，「胡錦濤幾乎是被拖出人民大會堂的，這是以毫不含糊的方式表明，這個新時代容不下任何與江澤民-胡錦濤時代有關的人。

● 習近平的不滿

另有一說是，胡錦濤被帶離現場，是因為他對習近平的政治決策僅持保留意見。香港中文大學兼任教授林和立（Willy Lam）分析，「我的猜測是，胡錦濤對中央委員會的組成非常不滿。我想他一定是說了什麼讓習近平不高興的話，可能是某些抗議字眼，這也是習近平為何叫維安人員把他架走。

● 不透明的中共政治

法新社指出，中共一般不願將醜事曝光，批評人士認為，正因如此胡錦濤的提前退場才引發這麼多揣測，因為黨內權力鬥爭完全不透明。香港浸會大學政治學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）的理解是，胡錦濤被護送離場「不尋常，但並不重要」。

美國密西根大學（University of Michigan）專研中國政治的學者高敏（Mary Gallagher）補充，外界絕不可能知道胡錦濤身上發生了什麼，就算他真的病了，也很難相信一位前總書記會被帶下台，「這說明了習近平掌握大權，且沒人挑戰他。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
快訊／馬國女大生「確切死因」曝光！　凶嫌枕頭悶殺是扯謊
胡錦濤離席恐非自願　法新社曝4大說法
三峽恐怖氣爆5傷！如「小型彈藥庫」　爆炸原因出爐
女三寶國道「鬼切2道」被罰1萬8！求情法官會丟工作　下場出爐
野生Angelababy借廁所！　老闆「走了才知是女神」影片
TOYOTA將推「大改款休旅」！　新C-HR外型搶先曝光
19歲正妹失聯1個月！水餃阿嬤急哭　終於找到人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

胡錦濤20大離席恐非自願　法新社曝4大說法：習近平容不下江、胡派

幼稚園午餐「白飯配魚露」照片曝！校長盜取午餐費　遭重判192年

習近平三任總書記　華郵：挑戰國際秩序

眼睛「爆出1.8公分」破世界紀錄！　脫窗男：上天的恩賜

機身嚴重受損照曝！大韓航空客機暴雨中3度降落　衝出機場跑道

一文看懂英國保守黨黨魁選制　強生退選蘇納克篤定接任

南北韓互控船隻越界　開火驅逐

強生大轉彎宣布退選！　聲明全文曝光

彭博：受美禁令影響　台積電停供中國壁仞先進晶片

快訊／強生不選了！蘇納克篤定接任保守黨新黨魁　將任首相

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

胡錦濤20大離席恐非自願　法新社曝4大說法：習近平容不下江、胡派

幼稚園午餐「白飯配魚露」照片曝！校長盜取午餐費　遭重判192年

習近平三任總書記　華郵：挑戰國際秩序

眼睛「爆出1.8公分」破世界紀錄！　脫窗男：上天的恩賜

機身嚴重受損照曝！大韓航空客機暴雨中3度降落　衝出機場跑道

一文看懂英國保守黨黨魁選制　強生退選蘇納克篤定接任

南北韓互控船隻越界　開火驅逐

強生大轉彎宣布退選！　聲明全文曝光

彭博：受美禁令影響　台積電停供中國壁仞先進晶片

快訊／強生不選了！蘇納克篤定接任保守黨新黨魁　將任首相

《哈利波特》海格死因曝光！「6疾病纏身」　年初就已病情惡化

情侶清晨大吵他狂吼摔東西　被揪出是通緝犯上銬哭求原諒

習近平「親密部下」何立峰或任副總理　接棒劉鶴主管經濟

快訊／馬國女大生解剖「確切死因」曝光！　凶嫌枕頭悶殺是扯謊

王毅「破格入局」料成外交體系頭號人物　曾任國台辦主任簽署ECFA

蔡英文輔選一關鍵　徐巧芯分析：民進黨會選得比想像中辛苦

陳玉珍狂問「台積電變美國護國神山」　國安局：多元佈局有必要

加過頭油漏滿地！員工「了不起，負責」整台車全包　OL感動炸

20年來首次沒有女委員！新一屆中共政治局「清一色男性」

達比修有扛最終戰意外被隊友砸肩　最大驚奇淘汰大都會和道奇

2寶爸當街遭爆頭亡！　 女兒近距目擊嚇壞奔逃

國際熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

寶寶喝母乳突嗆到「嘴裡竟有乳頭」

離婚遭狠夫活埋奪產！她瘋狂刨土絕地求生

機身嚴重受損照曝！　韓國客機3降衝出機場跑道

印女被性侵　寫信總統賜死　

習近平連任總書記！韓媒驚曝：空氣瞬間窒息

快訊／強生不選了！蘇納克篤定接任黨魁　將任首相

加國台裔女警遇刺亡！男嫌爆是韓裔導演

印尼泡麵農藥超標　台灣今年7月才銷毀4噸

高中生神還原橡膠果實！粉絲喊價1億

俄羅斯Su-30戰機墜毀民宅　2飛行員喪生

男輸血疑被注射「果汁」後死亡

強生大轉彎宣布退選！　聲明全文曝

更多熱門

相關新聞

習近平三任總書記　華郵：挑戰國際秩序

習近平三任總書記　華郵：挑戰國際秩序

中共總書記習近平取得史無前例的第3任任期，華盛頓郵報分析，習近平將加強野心，特別聚焦國家安全、提升國家科技部門、挑戰由美國主導的國際秩序。

習近平第3任期隱藏「對台時間表？」

習近平第3任期隱藏「對台時間表？」

習第三任期主軸「中國式現代化」

習第三任期主軸「中國式現代化」

中共「意識形態總管」將主掌對台　

中共「意識形態總管」將主掌對台　

日學者：中國難立即武力犯台

日學者：中國難立即武力犯台

關鍵字：

二十大胡錦濤習近平離場

讀者迴響

熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

萬華角頭開槍打老大　扯出數10億利益

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

「千年一遇美少女」橋本環奈爆熱戀　變裝奔男星家約會

好市多客製化披薩　隱藏服務沒了

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

閨密長得一模一樣！驗DNA才知是雙胞胎

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面