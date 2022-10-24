胡錦濤20大離席恐非自願　法新社曝4大說法：習近平容不下江、胡派

▲中共二十大22日閉幕，胡錦濤於中場休息時提前離場。（圖／記者任以芳攝）

記者張寧倢／編譯

中共前領導人胡錦濤22日在中共第二十次全國代表大會（二十大）閉幕會議上被攙扶離席，雖然官媒解釋他當時「身體不適」，背後原因仍引發外界揣測。對此，法新社就整理了胡錦濤提前出場的4種主要說法。

● 身體不適

中國官媒新華社的英文版官方推特發文稱，胡錦濤最近一直花時間養生，但仍堅持參加閉幕，「當他在閉幕會議期間身體不適時，工作人員為了他的健康狀況著想，陪他到會場旁邊的房間休息。現在他好多了。」

新加坡國立大學中國政治專家吳木鑾（Alfred Wu Muluan）表示，外界長期以來都在猜測胡錦濤健康出現問題，「胡錦濤已經明顯老了」。他補充，當2012年權力交棒給習近平時，這位前領導人似乎已有類似巴金森氏症的症狀，2015年他某次露面時雙手「明顯顫抖」。

● 習近平容不下江派、胡派

其他分析認為，胡錦濤出乎意料的離場，可能是為了向黨內反對習近平連任的潛在人士，發出強烈的政治訊號。胡錦濤在他2003年到2013年任期內被認為是對黨內不同派系更加寬容，也更向世界開放的執政時期。這種相對多元主義的時期放到現在習近平領導下的中國幾乎無法想像。

新加坡管理大學教授高樹超（Henry Gao）表示，胡錦濤突然退場「必須和習近平在二十大報告中對於胡錦濤時代的嚴厲批評一起解讀」，考量到黨代會的仔細安排，胡錦濤離席場面會被在場眾人和媒體看到，並非巧合。

澳洲國立大學（Australian National University）中國問題專家司馬偉（William Sima）則說，「胡錦濤幾乎是被拖出人民大會堂的，這是以毫不含糊的方式表明，這個新時代容不下任何與江澤民-胡錦濤時代有關的人。」

● 習近平的不滿

另有一說是，胡錦濤被帶離現場，是因為他對習近平的政治決策僅持保留意見。香港中文大學兼任教授林和立（Willy Lam）分析，「我的猜測是，胡錦濤對中央委員會的組成非常不滿。我想他一定是說了什麼讓習近平不高興的話，可能是某些抗議字眼，這也是習近平為何叫維安人員把他架走。」

● 不透明的中共政治

法新社指出，中共一般不願將醜事曝光，批評人士認為，正因如此胡錦濤的提前退場才引發這麼多揣測，因為黨內權力鬥爭完全不透明。香港浸會大學政治學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）的理解是，胡錦濤被護送離場「不尋常，但並不重要」。

美國密西根大學（University of Michigan）專研中國政治的學者高敏（Mary Gallagher）補充，外界絕不可能知道胡錦濤身上發生了什麼，就算他真的病了，也很難相信一位前總書記會被帶下台，「這說明了習近平掌握大權，且沒人挑戰他。」

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