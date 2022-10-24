機身嚴重受損照曝！大韓航空客機暴雨中3度降落　衝出機場跑道

記者張靖榕／綜合外電報導

大韓航空A330客機（航班編號KE631）23日晚間降落菲律賓宿霧機場時，發生衝出跑道意外，機身嚴重受損，最新照片顯示，從機鼻至機腹位置破損嚴重，內部構造全露。據了解飛機曾兩度試圖降落，所幸無人受傷，乘客均安全撤離，大韓航空證實消息，已全力調查中。

▲大韓航空編號KE631客機衝出機場跑道。（圖／翻攝推特「@HangukConnect」）

路透社報導，大韓航空聲明表示編號KE631的空中巴士（Airbus）SE A330寬體客機，從首爾飛往宿霧後，2度嘗試在惡劣天候下降落，於當地時間23時07分第3次嘗試降落時衝出跑道。

▲機身嚴重受損。（圖／翻攝推特「@HangukConnect」）

大韓航空表示，意外發生後機上所有乘客已被分別護送至當地3間旅館，並且已安排好替代航班，所幸173人無人受傷，「我們正在釐清事故原因」。

▲▼前起落架疑似崩毀。（圖／翻攝推特「@defence_insider」）

事故發生後飛機受損情況曝光，多張照片在推特等社群媒體上流傳，近照顯示前起落架似乎斷裂崩塌，機腹幾乎完全貼地，機鼻至機腹位置外皮脫落，內部嚴重受損。

大韓航空社長禹基洪（Woo Kee-hong）在官網發布道歉信，承諾會與當地飛航單位合作進行完整調查，韓國方面會釐清事故原因，並採取最大努力避免事故再次發生。