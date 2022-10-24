眼睛「爆出1.8公分」破世界紀錄！　脫窗男：上天的恩賜

Sidney de Carvalho Mesquita, also known as "Tio Chic Brazil" (Uncle Fester) has broken the record for farthest eyeball pop (male) with a measurement of 18.2 mm.



Credit: Guinness World Records/PA Media pic.twitter.com/lrlK7DbdLk — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) October 19, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西男子梅斯奎塔（Sidney de Carvalho Mesquita）從小喜歡扮鬼臉，意外發現眼球可以凸出嚇人，日前甚至測得眼球能凸出眼窩1.82公分（0.71英寸），創下了「眼球凸出最遠（男性）」的金氏世界紀錄，比上一位紀錄保持人古德曼（Kim Goodman）多出0.63公分（0.24英寸）。

▲梅斯奎塔是世界上眼睛最凸的男人。（圖／翻攝金氏世界紀錄官網）

綜合外電報導，梅斯奎塔因為眼睛能凸出1.82公分而創下2023年金氏世界紀錄，該紀錄在今年1月10日於巴西聖保羅市確認。

梅斯奎塔在9歲那年發現自己這項「過人的能力」，喜歡對著鏡子做鬼臉的他，一天突然發現竟然能把眼球推得這麼出來，沒有一個同儕能贏過他，於是他驕傲地秀給家人和朋友看，所有人都被他驚呆。

梅斯奎塔的父母起初很擔心是否是某種疾病的症狀，但經過檢查後確定梅斯奎塔是健康的。實際上他的情況有特定醫學術語，叫作「球體脫位」（Globe luxation）。

測量眼晴凸出程度其實需要仰賴嚴謹的科學方式，由驗光師使用測光儀為對象測量。驗光師表示梅斯奎塔的健康無虞，而且這反而是「罕見的天賦」。

梅斯奎塔說，「我的技能絕對是禮物。是我父親、母親和造物主的恩賜。」他能夠一次推出眼球20至30秒，當眼球回到眼窩正常位置時，會有幾秒鐘的短暫失明現象，他形容眼球彈出眼窩的感覺，像是釋放了身體的某個部分。

梅斯奎塔喜歡參加聚會表演給眾人看，他同時也是一名鼓手和DJ，還有一間專營漢堡外送的小公司。