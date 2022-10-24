一文看懂英國保守黨黨魁選制　強生退選蘇納克篤定接任

▲英國前首相強生宣布退選，前財相蘇納克將接任新黨魁、首相。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國保守黨內負責黨魁選務的黨團「1922委員會」（1922 Committee）宣布新的選舉規則後，規定黨內國會議員至少需獲得100位同僚提名，才獲角逐黨魁的資格。在宣稱獲得102人支持的強生宣布退選後，已有逾150人支持的前財相蘇納克（Rishi Sunak）變成一人獨大，輾壓呼聲小的保守黨下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt），幾乎篤定當選新黨魁。

強生在聲明中指出，他自信有能力帶領保守黨在2024年大選再次贏得勝利，但為了黨的團結與國家利益，他很遺憾地得出結論，宣布退出這次黨魁之爭，並承諾會支持新任黨魁。

強生的退出讓目前支持度最高的蘇納克，依據黨內新的選舉制度，幾乎毫無懸念將接任黨魁，成為下一任首相。

「1922委員會」本月20日發布新的選舉流程與規則，規定黨籍國會議員須獲得至少100位同僚提名，方能有爭取黨魁的資格。目前保守黨國會議員總計357人，代表在票數平均的情況下，最多只有3人能出馬角逐。

強生在退選聲明中聲稱已取得102名議員的支持，不過實際上公開表態的僅57人。蘇納克已有155名議員支持，摩丹特則只有25人支持。

「1922委員會」指出，黨魁提名將於英國時間周一（24日）下午2時截止，並將在當天下午3時30分至5時30分舉行黨籍國會議員投票，晚間6時揭曉結果。若到當天下午2時只有一人達到100人提名門檻，該候選人將自動成為黨魁。

若有3人都達到100人提名門檻的條件下，黨籍國會議員則將投票淘汰得票處最低的候選人，再從剩下的2名候選人中選出新任黨魁。

若達到100人提名門檻的黨魁候選人為2人，國會議員24日晚間可再投票一次。