強生大轉彎宣布退選！　聲明全文曝光

記者張靖榕／綜合外電報導

英國前首相強生強勢回歸選戰，卻在與前財相蘇納克（Rishi Sunak）會商後突拋震撼彈，發布聲明表示即便已達到提名門檻，但為了全黨團結與國家利益，最終決定退出競選，讓獲得150名保守黨國會議員提名的蘇納克，幾乎篤定拿下新任黨魁寶座，並將出任英國首相。

強生退選聲明全文如下

過去幾天我收到許多人的建議，公眾和在國會裡的友人與同事都說，我應該再次出馬角逐保守黨黨魁。我受到吸引，因為不到3年前我才帶領黨大獲選戰勝利，所以我相信我處於獨特的位置，能避免現在舉行大選。

政府必須專心處理全國家庭面臨的經濟壓力，這時舉辦大選只會進一步帶來災難性的干擾。我相信我完全有能力帶領保守黨取得2024年的大選勝利，而在今晚我可以確定，我已經得到102人（保守黨議員）的提名，包括一名提議人和附議人，我也可以明天就提交我的提名。

我有很大的機會贏得競選，而且周五就可以回到唐寧街。但在最後幾天，我很遺憾地得出結論，這樣做是不正確的。除非你在國會內有個團結一心的黨，否則你無法有效率地執政。

雖然我已主動和蘇納克與摩丹特（Penny Mordaunt，保守黨籍下議院領袖）接觸 ─ 因為我希望我們能以國家利益為共識 ─ 很遺憾地，我們沒能達成共識。因此我認為最好的方式是我退出競選，並且不論誰當選都給予支持，我相信我能付出很多，但現在不是正確的時機。

▲英國前首相強生宣布退選。（圖／達志影像／美聯社）