快訊／大韓航空證實降落3次「衝出跑道」　民聽巨響：很多尖叫聲

▲大韓航空證實有班機「衝出跑道」。（圖／翻攝自twitter／@RadarBox24）



記者董美琪／綜合報導

大韓航空一架A330客機（航班編號KE631）23日晚間在菲律賓宿霧機場降落時，因故衝出跑道，據了解飛機曾兩度試圖降落，目前相關人員狀況仍未知。大韓航空證實消息，已全力調查中。

大韓航空表示，航班KE631從仁川機場起飛到菲律賓宿霧機場，由於天氣因素導致降落時衝出跑道，目前正在調查KE631事故原因及人員狀況，詳細消息會盡快更新。根據目擊者指出，當時能見度低，大韓航空KE631試圖降落兩次不成，最後衝出跑道。

根據《ABS-CBN》報導，住在機場附近的居民表示，晚上11點以後先聽到一聲巨響，之後還聽到此起彼落的尖叫聲，隨後看到一些乘客下飛機。他說，當時附近正在下大雨，可能因此導致飛行能見度低。

根據韓媒《釜山第一經濟》報導，當時飛機在機場附近上空轉了大約一個小時才降落。飛機上共有160名乘客和11名機組人員，目前沒有人員受傷消息。

另外，有民眾也在推特上po出當時航班試圖降落3次的飛行軌跡，並指出當時飛機嘗試降落但沒有減速。目前相關人員正在跑道處理事故，一些航班已經改往其他地方降落，或被取消延遲。

???????? Violente sortie de piste pour un A330 de Korean Air à l’aéroport de Cebu aux Philippines.



▫️ L'aéroport de Cebu est désormais fermé & le trafic aérien dérouté vers Manille.



Plus d’infos à venir. pic.twitter.com/qdHQFm2CF3 — air plus news (@airplusnews) October 23, 2022