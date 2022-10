快訊／大韓航空證實降落3次「衝出跑道」　民聽巨響：很多尖叫聲

▲大韓航空證實有班機「衝出跑道」。(圖/翻攝自twitter/@RadarBox24)



記者董美琪/綜合報導

大韓航空一架A330客機(航班編號KE631)23日晚間在菲律賓宿霧機場降落時,因故衝出跑道,據了解飛機曾兩度試圖降落,目前相關人員狀況仍未知。大韓航空證實消息,已全力調查中。

大韓航空表示,航班KE631從仁川機場起飛到菲律賓宿霧機場,由於天氣因素導致降落時衝出跑道,目前正在調查KE631事故原因及人員狀況,詳細消息會盡快更新。根據目擊者指出,當時能見度低,大韓航空KE631試圖降落兩次不成,最後衝出跑道。

根據《ABS-CBN》報導,住在機場附近的居民表示,晚上11點以後先聽到一聲巨響,之後還聽到此起彼落的尖叫聲,隨後看到一些乘客下飛機。他說,當時附近正在下大雨,可能因此導致飛行能見度低。

根據韓媒《釜山第一經濟》報導,當時飛機在機場附近上空轉了大約一個小時才降落。飛機上共有160名乘客和11名機組人員,目前沒有人員受傷消息。

另外,有民眾也在推特上po出當時航班試圖降落3次的飛行軌跡,並指出當時飛機嘗試降落但沒有減速。目前相關人員正在跑道處理事故,一些航班已經改往其他地方降落,或被取消延遲。

???????? Violente sortie de piste pour un A330 de Korean Air à l’aéroport de Cebu aux Philippines. ▫️ L'aéroport de Cebu est désormais fermé & le trafic aérien dérouté vers Manille. Plus d’infos à venir. pic.twitter.com/qdHQFm2CF3

Flight path for the three approaches#KE631 pic.twitter.com/XYnMlTwlPH