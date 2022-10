快訊／大韓航空客機降落宿霧機場「衝出跑道」　傷亡調查中

▲大韓航空客機23日晚間10時許降落菲律賓宿霧機場時,意外衝出跑道,詳細傷亡待釐清。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

南韓大韓航空編號KE631的A330型班機23日晚間11時許降落菲律賓宿霧機場時,因為天氣差及能見度太低,在降落過程中衝出跑道,詳細傷亡情況待進一步釐清。

根據菲律賓ABS-CBN報導,大韓航空編號KE631客機由南韓仁川機場起飛,原定23日晚間10時降落宿霧機場,不料由於當地天氣差、能見度低,前後兩度嘗試降落都失敗,在11時08分左右嘗試第3次降落時衝出跑道。

一名住在宿霧機場附近的居民表示,他23日晚間11時許突然聽到巨響,「這非常不尋常,當我出去看的時候,乘客正在下飛機,我還聽到了尖叫聲」。他補充說,當時正在下大雨,能見度非常低,可能是這樣造成意外。

